Çin'de bir yolcu uçağında inişin hemen ardından kabin üstü bagaj bölmesinde bulunan taşınabilir bataryanın alev alması paniğe neden oldu. Kabin ekibinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Çin'de Lanzhou-Guiyang seferini yapan China Eastern Havayolları'na ait yolcu uçağında, inişin ardından yaşanan yangın paniğe neden oldu.

Guiyang Longdongbao Uluslararası Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yapan uçakta, kabin üstü bagaj bölmesinden bir anda duman ve alevler yükseldi. Kabin görevlileri vakit kaybetmeden bölmeye müdahale ederek yolculara ait valizleri çıkardı ve yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bagaj bölmesinden yükselen alevler ve kabin ekibinin yoğun çabası dikkat çekerken, görevlilerin yolculara sürekli "Sakin olun" çağrısı yaptığı görüldü. Olay yerine havalimanı itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Uçakta bulunan bir yolcu, yerel basına yaptığı açıklamada yangını uçak piste indikten hemen sonra fark ettiklerini belirterek ilk anda büyük panik yaşadıklarını söyledi. Yolcu, çıkış kapısına yönelmeye hazırlandığını ancak kabin ekibinin profesyonel müdahalesi sayesinde durumun kısa sürede kontrol altına alındığını ifade etti.

NEDENİ POWERBANK ÇIKTI

Guiyang Longdongbao Havalimanı İtfaiye Birimi, yangının bir yolcuya ait taşınabilir bataryanın (powerbank) kendiliğinden alev alması sonucu çıktığını açıkladı. Yetkililer, ekipler olay yerine ulaştığında yangının kabin görevlileri tarafından söndürüldüğünü ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Uzmanlar, lityum iyon pillerle çalışan 'powerbank'lerin darbe, üretim hatası veya iç kısa devre nedeniyle "termal kaçak" adı verilen kontrolsüz ısınma sürecine girebildiğini, bunun da kısa sürede yoğun duman ve yangına yol açabildiğini belirtiyor. Bu nedenle taşınabilir bataryaların uçaklarda yalnızca kabin bagajında taşınması ve hasarlı cihazların kullanılmaması tavsiye ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası