İspanya'dan Polonya'ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, pilotlardan birinin kalkıştan kısa süre sonra bilincini kaybetmesi üzerine İtalya'nın Milano kentine acil iniş yaptı. Olayda yolcuların yaralanmadığı bildirildi.

İspanya'nın Palma de Mallorca kentinden Polonya'nın başkenti Varşova'ya gitmek üzere havalanan LOT Polish Airlines'a ait yolcu uçağı, pilotlardan birinin uçuş sırasında fenalaşması nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

23 Temmuz'da gerçekleşen olayda, Boeing 737 tipi uçak kalkıştan kısa süre sonra rotasını değiştirerek İtalya'nın Milano kentine yöneldi. Yaklaşık bir saat havada kalan uçak, yerel saatle 05.00 sıralarında güvenli şekilde piste indi.

YARALANAN YOLCU OLMADI

İddialara göre kokpitte görevli pilotlardan biri uçuş sırasında bilincini kaybetti. Kaptan pilotun acil tıbbi yardım talep etmesinin ardından havalimanına çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine beş sağlık görevlisi, üç ambulans ve iki sağlık aracı yönlendirildi.

LOT Polish Airlines'tan yapılan açıklamada, uçağın mürettebat üyelerinden birinin rahatsızlanması nedeniyle Milano'ya divert edildiği belirtilerek, pilotun tedavisinin ciddi bir tıbbi müdahaleye gerek kalmadan tamamlandığı ifade edildi.

Olayda yolcular arasında yaralanan olmazken, yaklaşık altı saatlik gecikmenin ardından yolcular aynı uçakla Varşova seferine devam etti.

BRİTİSH AİRWAYS'TE DE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

Öte yandan British Airways de kısa süre önce pilotların gıda zehirlenmesi yaşadığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Hindistan'daki bir konaklamanın ardından Heathrow seferini gerçekleştiren uçakta yardımcı pilotun 30 bin feet irtifada görev yapamayacak duruma geldiği, diğer iki pilotun ise uçuşu tamamlamayı başardığı bildirildi.

Şirket, uçuş güvenliğinin hiçbir aşamada tehlikeye girmediğini açıklarken, mürettebatın konaklama koşullarıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

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