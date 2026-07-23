Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen İrfan Can Eğribayat'a Süper Lig ekibin Gençlerbirliği'nden resmi teklif geldiği ve oyuncunun da teklife olumlu baktığı ileri sürüldü.

Kadrosunu Nathan Ake, Mason Greenwood ve Vedat Muriqi gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de takımda düşünülmeye isimlerle de yollar ayrılıyor.

AYRILIK YAKIN

Özellikle yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı lacivertli yönetim, ayrılarak isimler için teklifleri değerlendirirken yerli futbolcuların geleceğiyle de alakalı çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda takım planlamasında yer almayan İrfan Can Eğribat'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İrfan Can Eğribat

RESMİ TEKLİF İLETİLDİ

TRT Spor'un haberine göre; Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, 28 yaşındaki file bekçisi için harekete geçti. Başkent ekibi, resmi teklifini Fenerbahçe’ye iletirken deneyimli kalecinin de teklife olumlu baktığı belirtiliyor.

GEÇEN SEZON SAMSUN'A KİRALANDI

Göztepe’den 2022 yılında kiralık olarak sarı lacivertlilerin kadrosuna katılan İrfan Can Eğribayat’ın bonservisi 2023’te alındı. Fenerbahçe'de, 53 maça çıkan tecrübeli kaleci, geçen sezonun ikinci yarısını Samsunspor’da geçirdi. Fenerbahçe’deki kaleci rotasyonunda düşünülmeyen İrfan Can Eğribayat'ın, durumunun kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

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