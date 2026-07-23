ABD'nin İran'a yönelik yeniden başlattığı saldırılar ve Tahran'ın misillemeleri sonrası Orta Doğu'da tansiyon yeniden zirveye çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, artan güvenlik risklerini değerlendirmek üzere Güvenlik Kabinesi'ni toplama kararı alırken, Savunma Bakanı Yisrael Katz da İran'a sert mesajlar verdi.

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan askeri gerilim, İsrail'de güvenlik alarmını en üst seviyeye çıkardı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Güvenlik Kabinesi'ni yarın öğle saatlerinde toplayacağı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre toplantıda, ABD'nin İran'a yönelik yeniden başlattığı hava operasyonları ile İran'ın buna verdiği askeri karşılıklar kapsamlı şekilde ele alınacak. Bölgedeki son gelişmelerin İsrail'in güvenlik politikalarına olası etkilerinin de masaya yatırılması bekleniyor.

KATZ: TÜM SENARYOLARA HAZIRIZ

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da akşam saatlerinde üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Katz, ülkesinin olası tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduğunu belirterek, İran'ın İsrail'e yönelik herhangi bir saldırısına çok sert karşılık verileceği mesajını verdi.

İsrail kamuoyunda ise ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarına İsrail ordusunun doğrudan katılıp katılmayacağı tartışılmaya devam ediyor. İsrail basınında çıkan haberlerde, Washington yönetiminin önümüzdeki günlerde İran'a yönelik hava operasyonlarının kapsamını genişletmeyi değerlendirdiği öne sürülüyor.

SÜREÇ YENİDEN ÇIKMAZDA

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan çatışmaları sona erdirmek amacıyla Washington ile Tahran arasında 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalanmış ve nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süreci başlatılmıştı. Ancak ABD'nin 8 Temmuz'da İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemesiyle süreç yeniden çıkmaza girdi. İran da buna karşılık bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları başlatarak gerilimi yeniden tırmandırdı.

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