Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, cinsel suçlamalarla İngiltere'ye iadesi istenen Andrew ve Tristan Tate kardeşlerin sürecine müdahale etmeyeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yönetimin bu konuda herhangi bir rolü bulunmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, cinsel suçlamalar nedeniyle İngiltere'ye iadesi talep edilen sosyal medya fenomeni Andrew Tate ile kardeşi Tristan Tate için devreye girmeyeceği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Trump veya ABD yönetiminin Tate kardeşlerin iade sürecini durdurmayı planlayıp planlamadığı yönündeki soruya, "Hayır" cevabını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Filipinler'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin süreçte herhangi bir rol üstlenmeyeceğini belirterek, "Şu anda ya da belki hiçbir zaman bu konuda oynayacağımız bir rol yok" ifadelerini kullandı.

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MIAMI'DE GÖZALTINA ALINDILAR

AFP'nin haberine göre; kendisini "kadın düşmanı" olarak tanımlayan Andrew Tate ile kardeşi Tristan Tate, geçtiğimiz cumartesi günü ABD'nin Miami kentinde gözaltına alınmıştı. Tate kardeşlerin avukatı Joseph McBride ise gözaltı işlemini "siyasi amaçlı" olarak nitelendirerek müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve iade kararına karşı mücadele edeceklerini söyledi.

İNGİLTERE'DE 59 AYRI SUÇLAMA

İngiliz savcıların hazırladığı yeni iddianamede Andrew ve Tristan Tate hakkında tecavüz, insan ticareti ve saldırı suçlamaları yer alıyor. Andrew Tate hakkında 42, Tristan Tate hakkında ise 17 olmak üzere toplam 59 suçlama bulunuyor.

ROMANYA'DA DA SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Son yıllarda Romanya'da yaşayan Tate kardeşler, burada da çocuk ticareti, reşit olmayan biriyle cinsel ilişki ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılanıyor.

Öte yandan ABD'nin Florida eyaleti de Mart 2025'te kardeşler hakkında ayrı bir ceza soruşturması başlatmıştı. Soruşturmanın mevcut durumuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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