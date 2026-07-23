Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı konuk ederken, siyah-beyazlı takımın kadrosunda yer almayan bazı isimler taraftarların dikkatini çekti. Mücadele öncesinde Beşiktaş-Midtjylland ilk 11'lerin belli olmasının ardından "Leandro Trossard, Felix Uduokhai, Wilfred Ndidi neden yok, oynamıyor" soruları gündeme geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun ilk resmi maçına çıkan Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde açıklanan ilk 11 ve maç kadrosunda Leandro Trossard, Felix Uduokhai ile Wilfred Ndidi'nin yer almaması futbolseverlerin gündeminde yer aldı.

LEANDRO TROSSARD MIDTJYLLAND MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Leandro Trossard, Midtjylland karşılaşmasında forma giyemiyor. Siyah-beyazlı kulübün UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu için bildirdiği oyuncu listesinde Belçikalı futbolcuya yer almadı. Bu nedenle deneyimli oyuncunun ilk maçta görev alamadı.

Leandro Trossard, Felix Uduokhai, Wilfred Ndidi neden yok, oynamıyor?

FELIX UDUOKHAI NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Beşiktaş savunmasının önemli isimlerinden Felix Uduokhai, Midtjylland karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemiyor. Alman stoper, geçen sezondan kalan kırmızı kart cezası nedeniyle UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun ilk maçında forma giyemeyecek.

Leandro Trossard, Felix Uduokhai, Wilfred Ndidi neden yok, oynamıyor?

WILFRED NDIDI NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Wilfred Ndidi de Midtjylland karşılaşmasında forma giyemeyen isimler arasında yer aldı. Nijeryalı orta saha oyuncusunun ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiği için teknik heyet oyuncuyu maç kadrosuna dahil etmedi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Ayak bileğinden sakatlanması sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Leandro Trossard, Felix Uduokhai, Wilfred Ndidi neden yok, oynamıyor?

BEŞİKTAŞ-MİDTJYLLAND MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Oh.

Midtjylland: Ólafsson, Kristensen, Lee, Bech, Jensen, Billing, Bravo, Andreasen, Osorio, Franculino, Etim.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA LİSTESİ

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy

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