Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı ekipte forma giyemeyecek isimler ve UEFA'ya bildirilen oyuncu listesi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Beşiktaş-Midtjylland maçında kimler eksik, oynamıyor?

2026-2027 sezonundaki ilk resmi maçına çıkacak Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde eksik oyuncular ve UEFA kadrosuna dahil edilen futbolcular netlik kazandı.

BEŞİKTAŞ-MİDTJYLLAND MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Beşiktaş'ta Midtjylland karşılaşması öncesinde üç önemli eksik bulunuyor. Yeni transfer Leandro Trossard, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için bu turdaki karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca geçen sezondan kalan kırmızı kart cezası bulunan Felix Uduokhai ile ayak bileğinde bağ sakatlığı yaşayan Wilfred Ndidi de mücadelede görev yapamayacak.

Beşiktaş-Midtjylland maçında kimler eksik, oynamıyor? Beşiktaşın UEFA kadrosu

Öte yandan teknik direktör Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın başındaki ilk resmi maçına çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, sezon öncesinde oynadığı altı hazırlık maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet alırken, yeni transferlerden Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Salih Özcan ve İlhan Fakılı'nın teknik heyetin görev vermesi halinde ilk resmi maçta forma giymesi bekleniyor. İlk maçta avantajlı bir skor elde etmek isteyen Beşiktaş, rövanş öncesinde taraftarı önünde önemli bir sonuç almayı hedefliyor

Beşiktaş-Midtjylland maçında kimler eksik, oynamıyor? Beşiktaşın UEFA kadrosu

BEŞİKTAŞ UEFA KADROSU

Beşiktaş, Midtjylland ile oynayacağı maçlar öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlı ekipte kadroda yeni transfer Leandro Trossard yer almadı.

Beşiktaş-Midtjylland maçında kimler eksik, oynamıyor? Beşiktaşın UEFA kadrosu

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy

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