İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, her gün bir başka skandalı ortaya çıkan AHBAP Derneği’ne ilişkin konuştu. Çiftçi “Ahbap-çavuş meselelerinin rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha göstermiş oldu” diyerek AFAD’a teşekkür etti. Çiftçi, 6 Şubat depremlerinde 147 milyar lira bağış toplandığını, bu paraların 137 milyar lirasının harcandığını, geriye kalan 10 milyar lira da deprem bölgelerinde yapılan konutların bağlantı yolları ve acil yapılması gereken işlerde kullanılacağını açıkladı.

AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturma genişlerken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi önemli açıklamalar yaptı. ‘Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bakan Çiftçi, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yardım çalışmalarının devlet-millet dayanışmasının en güçlü örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Bakan Çiftçi “Devletten ve milletten gelen yardımlar; ahbap-çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırıldı" dedi.

‘AHBAP rezaleti ortaya koydu’ dedi, resmi kurumlara güvene dikkat çekti! Bakan Mustafa Çiftçi kalem kalem açıkladı! Ne kadar bağış toplandı?

“GÜVENİLİRLİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ”

Bakan Çiftçi, resmi kurumların afet yönetimindeki önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

Resmi kurumların bu tür çalışmalarda ne kadar önemli olduğu ve güven unsurunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ahbap-çavuş meselelerinin rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha göstermiş oldu. O yüzden AFAD'ımıza tekrar teşekkür ediyorum.

‘AHBAP rezaleti ortaya koydu’ dedi, resmi kurumlara güvene dikkat çekti! Bakan Mustafa Çiftçi kalem kalem açıkladı! Ne kadar bağış toplandı?

AFAD’A MADALYA HATIRLATMASI

AFAD’ın milli gurur olmaya devam ettiğini ifade eden Bakan Çiftçi “Venezuela'da yaşanan depremde de AFAD teşkilatımız yine en önce harekete geçen kurumlardan birisi oldu. Orada yaptıkları kıymetli çalışmalar neticesinde kendilerine madalya takdim edildi" dedi.

‘AHBAP rezaleti ortaya koydu’ dedi, resmi kurumlara güvene dikkat çekti! Bakan Mustafa Çiftçi kalem kalem açıkladı! Ne kadar bağış toplandı?

147 MİLYAR LİRA BAĞIŞ TOPLANDI

Bakan Çiftçi, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yardım kampanyalarında yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını açıkladı.

Çiftçi, "Bugüne kadar bu paraların 137 milyar lirası harcanmış durumdadır. Geriye kalan 10 milyar lira da deprem bölgelerinde yapılan konutların bağlantı yolları ve acil yapılması gereken işlerde kullanılacaktır" dedi.

1 TRİLYON 885 MİLYAR 114 MİLYON LİRA AKTARILDI

AFAD çalışmaları hakkında da bilgi veren Çiftçi, AFAD tarafından bugüne kadar 1 trilyon 885 milyar 114 milyon liranın ilgili kurumlara aktarıldığını belirtti.

Çiftçi şunları söyledi:

İnsanımızın bu konudaki hassasiyetini ve duyarlılığını hepimiz biliyoruz. Onların yardımlarını dünyanın değişik yerlerindeki ihtiyaç sahibi insanlara AFAD kanalıyla ulaştırmaya devam ediyoruz. Devlet-millet el birliği içerisinde çok kısa bir süre içerisinde deprem yaraları sarılabildi. Bu yüzden AFAD çalışmalarımızın ne kadar faydalı ve ne kadar güzel olduğu ortaya çıktı.

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