Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yeni sezonun ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekibin Midtjylland ile oynayacağı karşılaşmanın yayın bilgileri ve canlı izleme detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

2026-2027 sezonuna Avrupa sahnesinde başlayacak Beşiktaş, Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı Tüpraş Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve nereden izlenebileceğini araştırıyor.

BEŞİKTAŞ-MİDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Midtjylland arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk karşılaşması 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano yönetimindeki ilk resmi maçına çıkarken, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde önemli bir üstünlük kurmayı hedefliyor. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Beşiktaş, turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda romsö (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Beşiktaş-Midtjylland maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş maçı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ-MİDTJYLLAND MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş-Midtjylland karşılaşması, televizyon üzerinden S Sport kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Ayrıca internet üzerinden maç izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus platformuna üye olarak bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve desteklenen akıllı televizyonlar üzerinden mücadeleyi canlı izleyebilecek.

Beşiktaş-Midtjylland maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş maçı yayın bilgileri

BEŞİKTAŞ-MİDTJYLLAND MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Beşiktaş, yaklaşık iki buçuk ay sonra yeniden taraftarı önünde resmi bir maça çıkacak. Sezon öncesinde altı hazırlık maçına çıkan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki ilk sınavında iç saha avantajını kullanarak Danimarka deplasmanındaki rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz'da Danimarka'da oynanacak.

Beşiktaş-Midtjylland maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş maçı yayın bilgileri

UEFA LİSTESİ

Beşiktaş, Midtjylland ile oynayacağı maçlar öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Siyah-beyazlı ekipte kadroda yeni transfer Leandro Trossard yer almadı.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy

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