Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya girmesine sert tepki gösterdi. Bakanlık, söz konusu eylemin provokasyon olduğunu belirterek uluslararası topluma Kudüs'teki tarihi ve hukuki statünün korunması için sorumluluk çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını sert ifadelerle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu girişimin kabul edilemez olduğu belirtilerek, "İsrailli bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"YALNIZCA MÜSLÜMANLARA AİT"

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Kudüs'teki kutsal mekanların mevcut statüsünü hedef alan adımlarına dikkat çekilerek, Mescid-i Aksa'nın yalnızca Müslümanlara ait olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu hükümetinin Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokatif eylemleri ile fiili durum oluşturma girişimlerinin engellenmesinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, uluslararası camiaya harekete geçme çağrısında bulundu.

ÖMER ÇELİK'TEN DE TEPKİ

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya yönelik ziyaretine sert tepki gösterdi.

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesinin üyelerinden birinin Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın hukukunun ve tarihsel statüsünün korunması tüm insanlığın sorumluluğudur."

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