Yunanistan'ın İsrail'den 3.5 milyar avroluk hava savunma sistemi alımını onayladığı iddia edildi. GKRY'nin de dahil olduğu üçlü ittifakın bölgedeki gerilimi arttıran hamleleri sürerken, Atina'nın Aşil Kalkanı'nın temelini bu anlaşma ile oluşturacağı belirtildi.

Yunanistan, perşembe günü, İsrail'den füze savunma ve insansız hava aracı teknolojileri için önemli siparişler de dahil olmak üzere, 3,5 milyar avroluk yeni bir savunma tedarik sözleşmesi paketini onayladı.

Atina, Tel Aviv'e sarıldı! Yunanistan ile İsrail arasında 3.5 milyar avroluk HSS anlaşması

AŞİL KALKANI PROJESİNİN TEMELİ OLACAK

İsrail basınından Jeruselam Post'un haberine göre; söz konusu hava savunma teknolojisinin tedariki, Yunanistan'ın savunma ağı olan Aşil Kalkanı'nın temelini oluşturacak.

Atina, Tel Aviv'e sarıldı! Yunanistan ile İsrail arasında 3.5 milyar avroluk HSS anlaşması

35 AY İÇİNDE FAALİYETE GEÇECEK

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, HSS'ye ilişkin yaptığı açıklamada "Bugünden itibaren başlayarak 35 ay içinde hazır ve tamamen faaliyete geçecek" ifadelerine yer verdi.

İsrail ve Yunanistan arasındaki anlaşma, eskiyen Amerikan ve Rus sistemlerinin yerini alacak tek bir sistem yerine, hava savunma sistemlerinin birkaç seçeneğini veya kombinasyonunu içerebileceği belirtildi.

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