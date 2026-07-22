Türkiye'ye karşı provokatif açıklamalarını sürdüren İsrail'in çok sayıda deniz devriye ve çok amaçlı Boeing P-8 Poseidon uçağı satın almayı planladığı öne sürüldü. Türkiye karşıtı açıklamaları ile gündeme gelen İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, "Denizde Türk ordusuyla doğrudan temas olabilir" diyerek Tel Aviv'in içinde bulunduğu tedirginliği gözler önüne serdi.

Akdeniz'de GKRY ve Yunanistan ile birlikte son dönemde provokasyon içeren hamleler yapan İsrail, Türkiye'nin karşı adımları konusunda korkuya kapıldı.

Türkiye'nin kara-hava ve denizde hızla gelişen savunma sanayisi Tel Aviv'de gelecek için paniğe neden oldu.

Ankara'nın şuana kadar ürettiği ve halihazırda üretilen son teknoloji denizaltılarına dikkat çeken İsrail basını, İsrail ordusunun bu konudaki yetersizliğine vurgu yaptı.

Türk donanması korkusu ile envanteri genişletiyorlar: Denizde doğrudan temas olabilir!

İsrail basınından The Jerusalem Post'un haberine göre; İsrailli askeri kaynaklar, denizaltıları tespit etmek üzere tasarlanmış deniz devriye uçaklarının satın alınacağını belitti.

Tel Aviv'in ABD donanması tarafından kullanılan ve ticari yolcu uçağından dönüştürülen Boeing P-8 Poseidon uçağını alacağı ifade edildi.

Kaynak, P-8'in satın alınmasına ilişkin görüşmelerin savunma teşkilatı içinde bilindiğini, ancak özellikle mevcut koşullar altında uçağın satın alınmasının İsrail ordusu için son derece maliyetli olacağını ekledi.

Uçağın Beyaz Saray ile yapılacak daha geniş kapsamlı bir diplomatik anlaşmaya dahil edilmesi durumunda bu durum değişebilir.

Boeing P-8 Poseidon

"DENİZDE SICAK TEMAS OLABİLİR"

Öte yandan, Türkiye düşmanlığı ile bilinen İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, Türk ordusunun Tel Aviv üzerinde neden olduğu korkuyu bir kez daha itiraf etti.

İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli

İsrail basınından N12 News'e konuşan Chikli, "Denizde Türk ordusuyla doğrudan temas olabilir" ifadelerini kullandı.

Chikli, "Bu, imkansız bir senaryo değil; bu durum, en geç yarın sabah gerçekleşebilir" dedi.

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