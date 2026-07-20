Katiller sürüsü İsrail ordusu, Gazze’yi bombalamayı sürdürürken, Yahudi işgalciler de Batı Şeria’da cami ve evleri ateşe verdi. İsrail, Suriye’de Kuneytra ilinde de yeni bir harekât başlattı.

Terör devleti İsrail, kana doymuyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre biri kadın 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. El-Mevasi bölgesinde de, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 5 yaşındaki bir kız çocuğu başından yaralandı.

Bu arada, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Sincil beldesinde kalp krizi geçiren iki çocuk annesi 30 yaşındaki Sucud Fukaha adlı Filistinli kadın, İsrail ordusunun kasaba girişindeki askerî bariyerde ambulansı 30 dakikadan fazla bekletmesi sonucu hayatını kaybetti.

İsrailli yerleşimciler ise, askerlerin korumasında, gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria’daki Tuvani köyünde bir camiyi ve Filistinlilere ait iki evi ateşe verdi. Evin önündeki bir aracın da ateşe verildiği açıklandı.

Öte yandan, Suriye’deki birçok bölgeyi işgal eden İsrail ordusu, bu girişimini daha da ilerletmeye başladı. İsrail ordusuna ait 6 askerî araçtan oluşan bir birliğin Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra ilinin orta kırsalındaki Kudna Barajı yönüne doğru ilerlediği bildirildi.

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