Barış Konseyi, birkaç hafta içinde Gazze’deki barınma merkezlerini yönetecek. Çok uluslu güç sayesinde şehre gıda, su ve yakıt girişi de hızlanacak.

ABD tarafından ilan edilen Barış Konseyi, birkaç hafta içinde Gazze Şeridi’nde Hamas’ın kontrolü altında olmayan bölgelerdeki insani barınma merkezlerini yönetmek için harekete geçiyor. İsrail’deki Israel Hayom gazetesi tarafından yayımlanan özel bir raporda, sivillerin yönlendirileceği ilk noktanın Refah kenti yakınlarındaki Tel es-Sultan bölgesi olacağı, buralara özellikle silah taşımayan ve Hamas ile bağı bulunmayan kişilerin alınacağı öne sürüldü.

ÖZEL ALANLAR HAZIRLANIYOR

Buna göre Barış Konseyi liderliğindeki çok uluslu güçler (Uluslararası İstikrar Gücü) bölgeye ulaşacak ve Gazze Şeridi yakınlarındaki İsrail’e ait ‘Amity Kampı’nda kendileri için özel olarak hazırlanan üsse yerleşecek. Söz konusu güçlerin, insani bölgelerde düzeni sağlamak adına ateşli olmayan silahlarla donatılmasının beklendiği aktarılan haberde “İsrail ordusu ise sarı hattın ötesindeki bölgelerde kontrolünü sürdürerek buradaki hâkimiyetini pekiştireceği” kaydedildi. Haberde, insani barınma merkezlerine tıbbi yardım ve gıda malzemeleri gönderilerek, Hamas’ın Gazze Şeridi genelindeki halk üzerindeki nüfuzunun kademeli olarak kırılmasının hedeflendiği iddia edildi. Bu adımların, Hamas’ın silah bırakmayı reddetmesine rağmen ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planının uygulanmasına destek amacıyla atıldığı öne sürüldü. Bu bölgelerde kalıcı beton yapılar kullanılmayacak, prefabrik konutlar (konteyner) kurulacak ve bölgeye yerleşecek nüfusa tıbbi ve diğer hizmetler sunulacak.

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