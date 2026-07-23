Dünya Kupası finalinde bahis soruşturması! 12 kişi tutuklandı
2026 Dünya Kupası final maçında yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturmada 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2026 Dünya Kupası final maçında yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 12’si tutuklandı.
19 DIŞ FİNANS EVİ DEŞİFRE EDİLMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin bulunduğu tespit edilen toplam 19 dış finans evi tespit edilmişti.
Yürütülen çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.
Savcılık ifadeleri tamamlanan 16 şahıstan 13’ü ‘tutuklama’ talebiyle, 3’ü ise ‘adli kontrol tedbiri’ talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.
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Hakimlikteki ifade işlemleri biten şüphelilerden 12’si hakkında tutuklama kararı verilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.