Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı Tüpraş Stadı'nda konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısında yaşananlar, atılan goller ve güncel skor futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Beşiktaş-Midtjylland maçı golleri kim attı, maçı kim kazandı?

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun ilk resmi maçına çıkan Beşiktaş, taraftarı önünde avantajlı bir sonuç alarak rövanş öncesi önemli bir adım atmayı hedefliyor. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte golü atan futbolcular, maç skoru ve öne çıkan pozisyonlar arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

BEŞİKTAŞ-MİDTJYLLAND MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Karşılaşmadaki ilk gol Beşiktaş'tan geldi. Siyah-beyazlı ekip, 26. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. Vaclav Cerny'nin pasıyla topla buluşan Kökçü, Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonundaki ilk resmi golünü kaydetti.

Beşiktaş-Midtjylland maçı golleri kim attı? Beşiktaş-Midtjylland maç skoru

BEŞİKTAŞ-MİDTJYLLAND MAÇ SKORU

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İlk 45 dakikada rakip kaleyi yoğun baskı altına alan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıya 1-0 önde girdi. Midtjylland ise kırmızı kartın ardından maçta 10 kişi kaldı. Mücadelede ikinci yarı devam ediyor.

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