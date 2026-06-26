Air Canada havayollarına ait AC7664 sefer sayılı Newark-Halifax uçuşu sırasında kaptan pilotun kriz geçirmesi büyük paniğe neden oldu. Ani manevralarla sarsılan uçakta kabine çıkarılan pilot, bir hemşire ile yolcuların müdahalesiyle koltuğa kemerle sabitlenirken, uçak 40 dakika sonra Boston’a acil iniş gerçekleştirdi. İnişin ardından hastaneye kaldırılan pilotun sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Air Canada havayollarına ait bir uçakta Newark-Halifax seferini yapan kaptan pilotun uçuş sırasında kriz geçirdiği belirtildi. AC7664 sefer sayılı uçuşta yaşanan korku dolu anları ön sıralarda seyahat eden Rodney McDonald anlattı.

61 yolcunun bulunduğu uçağın aniden irtifa ve yön değişiklikleri yaptığını belirten McDonald, daha ilk anda bunun türbülans olmadığını düşündüğünü söyledi. McDonald, kısa süre sonra bir kabin görevlisinin kokpite koştuğunu, ardından kaptan pilotun kokpitten çıkarılarak koridora alındığını anlattı.

Kaynak: CBC News

40 DAKİKA BOYUNCA KONTROL ALTINDA TUTMAYA ÇALIŞTILAR

McDonald, kendisiyle birlikte dört yolcunun daha kaptan pilotun kontrol altına alınmasına yardımcı olduğunu, bu sırada yardımcı pilotun uçağın kontrolünü devralarak Boston'a yöneldiğini ifade etti. Yaklaşık 40 dakika boyunca pilotun emniyet kemerleriyle sabit tutulduğunu aktaran McDonald, uçakta bulunan bir hemşirenin de pilota ilk müdahaleyi yaptığını ve yolcuları yönlendirdiğini söyledi.

ACİL İNİŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uçak, yerel saatle 13.37'de Boston'a sorunsuz şekilde iniş yaptı. İnişin ardından sağlık ekipleri uçağa sevk edilirken, sedyeyle ambulansa alınan pilot hastaneye kaldırıldı. Pilotun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Air Canada, yaptığı açıklamada kaptan pilotun uçuş sırasında tıbbi bir sorun yaşadığını, güvenlik prosedürleri kapsamında kokpitten çıkarıldığını ve yardımcı pilotun uçağı güvenli şekilde Boston'a indirdiğini bildirdi. Kaptanın sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası