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Ekonomi

Habur Sınır Kapısı'nda 2026 yılının günlük tır çıkış rekoru!

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Habur Sınır Kapısı'nda 2026 yılının günlük tır çıkış rekoru!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şırnak'taki Habur Gümrük Kapısı'ndan 2 bin 454 tır çıkışı gerçekleştirilerek, 2026 yılının günlük tır çıkış rekorunun kırıldığını bildirdi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Gümrük Kapısı'ndan 2 bin 454 tır çıkışı gerçekleştirilerek 2026 yılının günlük tır çıkış rekorunun kırıldığını açıkladı.

"TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL LOJİSTİK MERKEZ OLMA İRADESİNİN SAHADAKİ GÜÇLÜ GÖSTERGESİ"

Bakan Bolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin ticaret gücü, sınırlarımızın ötesine taşınırken; bölgesel ticaret yollarındaki ağırlığımız da her geçen gün artıyor. 7 Ağustos 2026 Cuma günü, Şırnak ilimizin Silopi ilçesine bağlı Habur Gümrük Kapımızdan 2 bin 454 adet tır çıkışı gerçekleştirerek, 2026 yılının günlük tır çıkış rekorunu kırdık. Bu rekor; Habur Gümrük Kapımızın ülkemizin güneydoğudan bağlandığı komşu ülke Irak'la büyüyen ticaretimizin, Körfez ülkelerine uzanan yeni transit ticaret koridorlarımızın ve Türkiye'nin bölgesel lojistik merkez olma iradesinin sahadaki güçlü bir göstergesidir."

Bolat, "Habur gümrük kapımız artık yalnızca Türkiye-Irak ticaretinin değil, Türkiye'yi Irak üzerinden Körfez'e ve daha geniş pazarlara bağlayan stratejik İpekyolu ticaret koridorunun en önemli geçiş kapılarından biri olarak öne çıkıyor." dedi.

Bakan Bolat şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nda ticaret yollarımızı genişletiyor, lojistik altyapımızı güçlendiriyor, ihracatçımızın dünyaya daha hızlı ve daha güçlü ulaşmasını sağlıyoruz. 2 bin 454 tırlık günlük rekor, büyüyen ticaretimizin ve güçlenen lojistik kapasitemizin somut bir göstergesidir. Bu başarının mimarı ihracatçılarımız, cefakar taşımacılarımız, şoförlerimiz ve gümrük çalışanlarımızla iftihar ediyor, onlara teşekkür ediyoruz. Ülkemizin ticaret yollarını büyütmeye, ihracatımızı artırmaya ve Türkiye'yi bölgesinin ticaret üssü haline getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye üretiyor, ihraç ediyor ve dünyaya açılıyor."

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Silopi
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