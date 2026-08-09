Futbolda Infantino savaşı: FIFA'dan Avrupa'ya sert mesaj

UEFA ve Avrupa federasyonları Infantino'ya karşı mesafeyi artırırken, Meksika, Güney Amerika ve Afrika'dan FIFA Başkanına destek geldi. FFE kapsamında ticari ve biletleme haklarının yönetimi için yeni bir şirket kurulması ve yüzde 21'lik bölümünün satılması projesi üzerinden büyüyen kriz, Avrupa futbolu ile FIFA yönetimi arasındaki güç mücadelesini yeniden gündeme taşıdı.

FIFA, Başkan Gianni Infantino'yu hedef alan ve son dönemde Avrupa futbolunda giderek büyüyen tartışmalara ilişkin sert bir açıklama yaptı. Kurum, Infantino'ya yönelik iddiaların bir bölümünü "asılsız" ve "açıkça yanlış" olarak nitelendirirken, FIFA ve başkanını "yıpratmaya yönelik koordineli ve devam eden bir çaba" olduğunu savundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino

AVRUPA'DA INFANTINO'YA MUHALEFET BÜYÜYOR

Infantino'ya yönelik muhalefetin ağırlıklı olarak Avrupa'dan gelmesi dikkat çekiyor. UEFA ile Avrupa'daki bazı futbol federasyonları, FIFA'nın hayata geçirmeyi planladığı ancak daha sonra geri çektiği FIFA Forward Enterprise (FFE) projesi nedeniyle Infantino'ya karşı tutum aldı.

FFE kapsamında ticari ve biletleme haklarının yönetimi için yeni bir şirket kurulması ve bu şirketin yüzde 21'lik bölümünün özel bir yatırım şirketine satılması planlanıyordu. UEFA, söz konusu proje nedeniyle Infantino'ya olan güvenini kaybettiğini açıklarken, Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness de cuma günü İsviçre-İtalyan futbol adamını istifaya çağırdı.

UEFA ayrıca FIFA organizasyonlarını boykot etme tehdidinin hâlâ masada olduğunu duyurdu. Avrupa futbolunun patronları, FFE projesinin yeniden gündeme getirilmeyeceğine ilişkin yeterli güvence alamadıklarını belirtiyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino

AVRUPA DIŞINDAN INFANTINO'YA DESTEK

Infantino'ya yönelik eleştiriler Avrupa'da yoğunlaşırken, dünyanın diğer bölgelerinden FIFA Başkanı'na destek mesajları geliyor.

Meksika Futbol Federasyonu, bölgesel konfederasyonu Concacaf'tan farklı bir tutum sergileyerek Infantino'ya desteğini açıkladı. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (Conmebol) da Infantino'nun görevden alınmasına yönelik herhangi bir girişimin, FIFA'nın 211 üye federasyonunun tamamının katılacağı bir oylama yapılmadan gerçekleştirilemeyeceğini savundu. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) bünyesindeki 54 ülkenin de Infantino'ya oybirliğiyle destek verdiği belirtildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino

"İNCELEME, GERÇEKLERİ ÇARPITMA RUHSATI DEĞİL"

Infantino, çarşamba günü FIFA yönetim kurulu üyeleriyle Fas'ın başkenti Rabat'ta bir toplantı gerçekleştirdi. FIFA daha önce Infantino ve Genel Sekreter Mattias Grafström adına yayımlanan açıklamada FFE projesi nedeniyle özür dilemiş, ancak kurumun "dürüstlüğüne, iyi yönetişimine ve usulüne yönelik saldırılara artık müsamaha gösterilmeyeceği" mesajını vermişti.

Cumartesi gecesi yayımlanan son açıklamada da FIFA'nın kendisine yöneltilen eleştirilere karşı tavrı sert biçimde ortaya konuldu.

FIFA açıklamasında, "Değişim kaçınılmaz olarak yerleşik çıkarları zorlar. Ancak bu değişime karşı çıkmak, FIFA Başkanının demokratik yetkisini veya liderlik etmek üzere seçildiği kurumu yıpratma çabalarını haklı çıkarmaz" ifadelerine yer verdi.

Kurum ayrıca meşru denetim ve eleştiriye açık olduğunu vurgulayarak, "FIFA meşru incelemeleri memnuniyetle karşılar. Ancak inceleme, gerçekleri çarpıtmak, kanıta dayanmayan iddiaları büyütmek veya ilerlemeyi engellemek amacıyla dikkat dağıtıcı unsurlar üretmek için bir ruhsat değildir" açıklamasını yaptı.

FIFA, yanlış veya yanıltıcı olduğunu düşündüğü haberlerle ilgili olarak ise "Bunlara doğrudan ve kararlı şekilde karşılık vereceğiz" mesajını verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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