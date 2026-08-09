Fatih'te camide ‘Pes’ dedirten olay! Namaza durdu, yılların emeği gitti! ‘Beni perişan etti’

Fatih’te otomobil almak için yanına aldığı altın ve para dolu çantası, namaz kılarken çalınan İshak Yılmaz “Bu kişi beni perişan etti. Yıllarımın emeğini çaldı” dedi. Yılmaz, yaklaşık 450 bin lira civarında altın ve parasının çalındığını söyledi. Camideki hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan Gazi Atik Ali Paşa Camisi'nde yaşanan bir hırsızlık olayının detayları hayrete düşürdü. Kadıköy'deki özel şirkette çalışan 38 yaşındaki İshak Yılmaz satın alacağı otomobilin peşinatını vermek için yanına aldığı para ve altınlarla Fatih'e gitti.

Fatihte camide ‘Pes’ dedirten olay! Namaza durdu, yılların emeği gitti! ‘Beni perişan etti’

NAMAZDAYKEN ÇANTASINI ÇALDI

Yılmaz, ezan okunması üzerine öğle namazını kılmak için Gazi Atik Ali Paşa Camisi'ne girdi. Yılmaz’ın altın ve para dolu çantası, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

450 BİN LİRASI BUHAR OLDU

Çantasının olmadığını fark eden Yılmaz, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Fatihte camide ‘Pes’ dedirten olay! Namaza durdu, yılların emeği gitti! ‘Beni perişan etti’

“BU KİŞİ BENİ PERİŞAN ETTİ"

Yılmaz’ın 450 bin lira civarındaki altın ve parasını çalan şüpheliyi arama çalışmaları sürerken, Yılmaz yaşananları anlattı.

Altınlarını Kapalıçarşı'da bozdurmak üzere yanına aldığını, namaz vaktinin gelmesi üzerine önce camiye gittiğini söyleyen Yılmaz “Kimliği belirsiz, hiç cemaatle alakası olmayan bir kişi, geliyor, çantamı ve başka çantaları alıp gidiyor. Benim yaklaşık 450 bin lira civarında altın ve paramı alıp gidiyor. Bu, tabii benim için, asgari ücretli çalışan biri için kolay bir şey değil. Bu kişi beni mağdur, perişan etti. Yıllarımın emeğini çaldı” diye konuştu.

Fatihte camide ‘Pes’ dedirten olay! Namaza durdu, yılların emeği gitti! ‘Beni perişan etti’

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan camide yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına kaydedildi. Görüntüde camiye giren şüphelinin, namaz kılanların yanına giderek çantayı çalıp ayrılması yer aldı.

Fatihte camide ‘Pes’ dedirten olay! Namaza durdu, yılların emeği gitti! ‘Beni perişan etti’

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Fatih Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIFatih

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