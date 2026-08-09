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Dünya

Biden’ın sağlık durumunda kritik gelişme! Oğlu açıkladı: Çok acı verici

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Biden’ın sağlık durumunda kritik gelişme! Oğlu açıkladı: Çok acı verici
Fotoğraf Başlığı Biden’ın sağlık durumunda kritik gelişme! Oğlu açıkladı: Çok acı verici

Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın prostat kanserinin kemiklerine ve vücudunun diğer bölgelerine yayıldığı bildirildi. Oğlu Hunter Biden, babasının ciddi ağrılar çektiğini ve sağlık durumunun kendileri için oldukça yıpratıcı olduğunu söyledi.

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Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Biden’ın oğlu Hunter Biden, BBC’ye verdiği röportajda babasının kanserinin yayıldığını ve ciddi şekilde ağrı çektiğini açıkladı.

TÜM VÜCUDUNA YAYILMIŞ

Hunter Biden, babasının prostat kanserinin kemiklerine ve diğer bölgelere metastaz yaptığını belirterek, bu süreci izlemenin aile için çok zor olduğunu söyledi. Duygusal anlar yaşayan Hunter Biden, babasının yaşadığı sağlık sorunlarının kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

Biden’ın sağlık durumunda kritik gelişme! Oğlu açıkladı: Çok acı verici
Başlık ResmiBiden’ın sağlık durumunda kritik gelişme! Oğlu açıkladı: Çok acı verici

Biden, 83 yaşında ABD başkanlığı görevini üstlenen en yaşlı kişi olarak görev yapmıştı. Yaşı ve sağlık durumu, başkanlığı döneminde sık sık gündeme gelmişti. Özellikle Donald Trump ile gerçekleştirdiği tartışmanın ardından Biden’ın sağlık durumunun kamuoyundan gizlendiğine yönelik eleştiriler artmıştı.

"DURUMU HİÇ İYİ DEĞİL"

Biden, Beyaz Saray’dan ayrılmasından dört aydan kısa süre sonra, Mayıs 2025’te prostat kanseri teşhisini kamuoyuna açıklamıştı. Hunter Biden, babasının mevcut durumunun kendileri için oldukça üzücü olduğunu belirterek, “Keşke daha çok şikayet etseydi, çünkü durumu hiç iyi değil” ifadelerini kullandı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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