90’lı yıllarda seslendirdiği arabesk eserlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cansever, lösemi nedeniyle gördüğü tedavinin ardından 59 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatından kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise sevenlerini duygulandırdı.

“Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarıyla tanınan Cansever’e, 2025 yılının Aralık ayında lösemi teşhisi konuldu. Almanya’da tedavi altına alınan sanatçı, bir süre kemoterapi gördü.

Tedavi sürecinde Cansever için uygun bir ilik-kök hücre donörü bulundu. Sanatçıya 26 Mart 2026 tarihinde ilik nakli gerçekleştirildi. Naklin ardından tedavisi ve sağlık kontrolleri devam eden Cansever, süreç boyunca zaman zaman sağlık durumuyla ilgili takipçilerine bilgi verdi.

Lösemiyle mücadele eden Cansever’den son paylaşım! Mesajı yürek burktu

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Cansever’in hayatını kaybetmesinin ardından, vefatından önce yaptığı son paylaşım yeniden gündeme geldi. Tedavisinin sürdüğü dönemde sağlık durumunun iyi olmadığını anlatan Cansever, konuşmakta ve yazmakta zorlandığını ifade etmişti.

Sürekli serum, antibiyotik ve ilaç tedavisi gördüğünü belirten Cansever, tansiyonunun sık sık düştüğünü ve ateşinin yükseldiğini söylemişti.

Sanatçı, kendisini merak ederek arayan ve mesaj gönderen sevenlerine şu ifadelerle seslenmişti:

“Canlar, merak etmeyin. Allah’ın adıyla bu da geçecek. Çok yazan, arayan var; konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serumlar, antibiyotikler, ilaçlar alıyorum ve sürekli yatıyorum. Tansiyonum düşüyor sürekli, ateşim çıkıyor. Bakalım ne kadar sürecek. Bu stabil olana kadar duanızı eksik etmeyin. Başka bir şey istemem sizden.”

Lösemiyle mücadele eden Cansever’den son paylaşım! Mesajı yürek burktu

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Cansever’in paylaşımında yaşadığı sağlık sorunlarının yanı sıra tedavinin olumlu sonuçlanacağına dair umudunu koruduğu da görüldü.

Sağlık durumu nedeniyle iletişim kurmakta güçlük çektiğini belirten sanatçı, kendisini merak eden sevenlerinden yalnızca dua istedi. Özellikle tansiyon düşüklüğü ve yüksek ateş yaşadığını aktaran Cansever, sağlık durumunun stabil hale gelmesini beklediğini ifade etti.

Lösemiyle mücadele eden Cansever’den son paylaşım! Mesajı yürek burktu

LÖSEMİ TEŞHİSİ 2025'İN SONUNDA KONULDU

Cansever’e 2025 yılının sonunda lösemi teşhisi konuldu. Aralık ayında hastalığını paylaşan sanatçı, tedavisine Almanya’da başladı.

Tedavi sürecinde uygun bir ilik-kök hücre donörü bulunmasının ardından 26 Mart 2026’da nakil gerçekleştirildi.

Operasyonun ardından bir süre hastanede gözetim altında tutulan Cansever’in tedavisi devam etti.

Sanatçı, nakil sonrasında sağlık durumunun iyiye gittiğine ilişkin paylaşımlarda bulunsa da ilerleyen süreçte vefat etti.

İBO SHOW İLE TÜRKİYE'DE TANINMIŞTI

Cansever’in Türkiye’de geniş kitleler tarafından tanınmasında, 1997 yılında İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show programına konuk olması önemli rol oynadı.

Programda “Kara Çadır” türküsünü seslendiren sanatçı, performansıyla büyük beğeni topladı. Aynı yıl “Meçhul” adlı albümünü yayımlayan Cansever, müzik kariyerini Türkiye’de sürdürmeye başladı.

Roman müziği, Balkan ezgileri ve arabesk müziği kendine özgü yorumuyla harmanlayan sanatçı; “Kara Çadır”, “Cemalim”, “Kime Bu İnat” ve “Yollar Hasta Ben Yorgunum” gibi eserleriyle müzikseverlerin hafızasında yer edindi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası