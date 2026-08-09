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3. Sayfa

İstanbul'da balkonu çöken 5 katlı bina tahliye edildi

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İstanbul'da balkonu çöken 5 katlı bina tahliye edildi

İstanbul Güngören'de birinci katındaki balkonu çöken 5 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi.

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İstanbul'un Güngören ilçesi Akıncılar Mahallesi Üstün Sokak'ta 5 katlı binanın birinci katındaki balkon, henüz bilinmeyen nedenle kısmen çöktü.

Binanın giriş katına düşen molozlar ve kopan beton parçalarının çıkardığı sesler üzerine bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edilerek, kapılar mühürlendi.

Binanın çevresine güvenlik açısından barikat dizildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Güngören
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