Kosova Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Başbakan Kurti'ye yumurtalı saldırı

Kosova Başbakanı Albin Kurti'ye Meclis Genel Kurulunda Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) Partisi Milletvekili Time Kadrijaj tarafından protesto amacıyla yumurta atıldı. O anlar kameralara saniye saniye yansırken, sosyal medya gündemine de bomba gibi düştü.

7 Haziran'daki erken genel seçimlerin sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Kosova Meclisinin yeni başkanı ile yardımcılarını seçmek üzere genel kurul toplandı. Seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi'nin (Vetevendosje) Genel Başkanı ve Başbakan Kurti, kürsüde yaptığı konuşmada, diğer siyasi partilerle kurumların oluşturulmasına ilişkin koalisyon görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Kosova Meclisinde tansiyon yükseldi! Başbakan Kurtiye yumurtalı saldırı

ÇANTASINDAN ÇIKARDIĞI YUMURTALARI FIRLATTI

Yeni meclis başkanı adayını sunmayan ve görüşmeler için daha fazla zaman talep eden Kurti'nin bu tutumu, diğer siyasi partilerin tepkisine yol açtı. Partiler, Kurti'nin anayasaya aykırı davrandığını öne sürdü. AAK Milletvekili Kadrijaj, kürsüdeki konuşmasını tamamlayan Kurti'nin yanına giderek çantasından çıkardığı yumurtaları protesto amacıyla fırlattı.

Olayın ardından milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı, Meclis Başkanı seçimi için düzenlenen oturum ertelendi.

Kosova Meclisinde tansiyon yükseldi! Başbakan Kurtiye yumurtalı saldırı

"BEDEL ÖDEMEYE HAZIRIM" AÇIKLAMASI

Kurti, yaptığı açıklamada, yumurtalı protestonun, "diğer partilerle görüşebilmek için ödemesi gereken bir bedelse bunu ödemeye hazır olduğunu" belirtti.

⁠KOSOVA'DA SON 18 AYDA 3 KEZ GENEL SEÇİM DÜZENLENDİ

Kosova'da 9 Şubat 2025'te genel seçim, 28 Aralık 2025'te de erken genel seçim düzenlenmişti. Albin Kurti liderliğindeki hükümet, 11 Şubat'ta Meclisten güvenoyu almıştı.

Kosova Meclisinde tansiyon yükseldi! Başbakan Kurtiye yumurtalı saldırı

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 5 yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından 4 Nisan'da görevini geçici olarak Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu'ya devretmişti.

Kosova Meclisi, milletvekillerinin yeni cumhurbaşkanını anayasanın öngördüğü süre içinde seçememesi nedeniyle 29 Nisan'da feshedilmiş, ülkede 7 Haziran'da bir kez daha erken genel seçim yapılmıştı. Meclisin yeni cumhurbaşkanını seçmekte yine başarısız olması halinde ülke, bir kez daha erken genel seçime gidebilir.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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