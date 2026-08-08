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Politika

MHP'nin Ataşehir ve Ümraniye olağan ilçe kongreleri yapıldı

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MHP'nin Ataşehir ve Ümraniye olağan ilçe kongreleri yapıldı
Fotoğraf Başlığı MHPnin Ataşehir ve Ümraniye olağan ilçe kongreleri yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) MHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen kongrede Ataşehir ilçe başkanı seçildi. Tek adayla gidilen seçimde MHP Ümraniye İlçe Başkanlığına Murat Ali Kılıçarslan seçilirken, Ataşehir İlçe Başkanlığı görevine ise yeniden Hakan Arıkaya seçildi.

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Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Ataşehir ve Ümraniye olağan kongreleri yapıldı. MHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen kongrede faaliyet ve mali raporlar okundu.

MHPnin Ataşehir ve Ümraniye olağan ilçe kongreleri yapıldı
Başlık ResmiMHPnin Ataşehir ve Ümraniye olağan ilçe kongreleri yapıldı

“DAVA ARKADAŞIMIZI KUCAKLIYORUZ”

Göreve geldiği günden bugüne, başta il ve ilçe teşkilatlanmaları olmak üzere pek çok çalışmayı ve yüksek katılımlı faaliyeti başarıyla tamamladıklarını söyleyen MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, şöyle konuştu.

Bu süreçte, milliyetçi hareketin izinde, yüzü her daim başkentimiz Ankara'ya, Genel Başkanımıza dönük olan, davasına ve teşkilatına sadakatle bağlı her bir dava arkadaşımıza ulaşıyor ve onları kucaklıyoruz. Tehdit karşısında eğilmeyen, saldırı karşısında kaçmayan, nerede bir milliyetçi, ülkücü varsa onu öz kardeşi bilen, ülkülerini her türlü şahsi menfaatin üzerinde tutan Milliyetçi Hareket Partisinin mensuplarıyız.

Yılmaz, terörün Türkiye topraklarından bir daha geri dönmemek üzere sökülüp atılmasının, Türk ve Türkiye Yüzyılı için çok önemli bir adım olduğunu kaydetti.

MHPnin Ataşehir ve Ümraniye olağan ilçe kongreleri yapıldı
Başlık ResmiMHPnin Ataşehir ve Ümraniye olağan ilçe kongreleri yapıldı

YENİDEN İLÇE BAŞKANI SEÇİLDİ

Konuşmanın ardından delegeler oy kullandı. Tek aday olarak seçime giren mevcut İlçe Başkanı Hakan Arıkaya, delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden Ataşehir İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

MHPnin Ataşehir ve Ümraniye olağan ilçe kongreleri yapıldı
Başlık ResmiMHPnin Ataşehir ve Ümraniye olağan ilçe kongreleri yapıldı

TEK ADAY MURAT ALİ KILIÇARSLAN

MHP Ümraniye İlçe Kongresi ise Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Tek adayla gidilen seçimde MHP Ümraniye İlçe Başkanlığına Murat Ali Kılıçarslan seçildi. MHP MYK Üyesi Osman Gür'ün divan başkanlığını yaptığı kongreye, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sendika, oda ve STK temsilcileri ile muhtarlar ve partililer katıldı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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