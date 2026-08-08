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Spor

Samsunspor hazırlık maçında Kasımpaşa'yı devirdi: İstanbul'da 3 gol

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Samsunspor hazırlık maçında Kasımpaşa'yı devirdi: İstanbul'da 3 gol

Süper Lig ekipleri Kasımpaşa ile Samsunspor, yeni sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi, 2-1'lik skorla gülen taraf oldu.

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Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor, Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan Kasımpaşa maçına Bilal Bayazıt, Enes Albak, Igor Drapinski, Toni Borevkovi, Mustafa Tan, Elliot Watt, Antoine Makoumbou, Arbnor Muja, Antoine Sekongo, Saikuba Jarju ve Fatih Kaya 11'i ile başladı.

Hazırlık maçı: Kasımpaşa: 1 - Samsunspor: 2
Başlık ResmiHazırlık maçı: Kasımpaşa: 1 - Samsunspor: 2

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kasımpaşa, 2'nci dakikada Samet Alkaş'ın kaydettiği golle öne geçti. Samsunspor, bu gole 7'nci dakikada Fatih Kaya ile karşılık verdi. Rakip yarı sahadaki baskısını artıran kırmızı-beyazlı ekipte Saikuba Jarju, 39'uncu dakikada fileleri havalandırdı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Samsunspor, skor avantajını korudu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Karadeniz temsilcisi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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