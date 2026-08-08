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Spor

Samsunspor sil baştan: 8 oyuncu gitti, 7 oyuncu geldi

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Samsunspor sil baştan: 8 oyuncu gitti, 7 oyuncu geldi

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da yeni sezon öncesi 8 oyuncuyla yollar ayrıldı, 7 transfer gerçekleştirildi. Gidenlerin yerine yerli futbolcular veya potansiyeli yüksek yabancı oyuncular transfer edildi.

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Samsunspor, Süper Lig'e çıktığı ve Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterdiği kadronun iskeletini oluşturan birçok oyuncuyla yollarını ayırdı.

AYRILIKLAR

Stoper ikilisi Lubo Satka ve Rick van Drongelen ile birlikte orta sahanın bel kemiği Olivier Ntcham, kaptan Zeki Yavru, Carlo Holse ve Fenerbahçe'den kiralanan kaleci İrfan Can Eğribayat'a veda edildi. Karadeniz temsilcisi, Drongelen ve Holse'nin satışından önemli gelir elde etti.

Rick van Drongelen
Başlık ResmiRick van Drongelen

TRANSFERLER

Drongelen yerine Polonyalı sol stoper Ivan Drapinski (22), Satka yerine İtalyan sağ stoper Gabriele Guarino (22), Holse yerine Malili Antoine Sekongo (22), Ntcham'ın yerine İskoç Elliot Watt (26) transfer edildi. Ayrıca Türk pasaportlu gurbetçilerden Bilal Beyazıt (27), Samed Onur (24) ve Fatih Kaya (27) kadroya dahil edildi.

Gelen ve giden transferlerin yanı sıra kiralıktan dönen oyuncular da kadroya katıldı. İsveçli kanat forvet Richie Omorowa, Arnavut kanat oyuncusu Arbnor Muja, kaleci Taha Tosun ve sağ bek Mustafa Haluk Tan da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydikleri takımlardan ayrılarak Samsunspor'a yeniden geldi.

Elliot Watt
Başlık ResmiElliot Watt

Kadroda bulunan oyunculardan Toni Borevkovic, Ali Badre Diabate, Cherif Ndiaye, Marius Mouandilmadji, Arbnor Muja ve Richi Omorowa'nın durumunun ise trasnfer teklifleri ve takviyelerin durumuna göre netleşeceği öğrenildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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