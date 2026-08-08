SGK'dan emekliye faiz! Yargıtay noktayı koydu

YARGITAY, MAHKEME KARARLARINI BOZARAK SON NOKTAYI KOYDU!

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, dosyayı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde detaylıca incelemiş; yerel mahkeme ve istinaf kararını hatalı bularak bozmuştur.

Yargıtay dosyayı inceledi. Üç net hata buldu.

Kuruma Sorulmadan Bilirkişi Raporu ile Miktar Tespiti Yapılamaz

Davacı dilekçesinde miktar belirtmeden hak ettiği aylıkların tahsilini istemiştir. Mahkemenin SGK'ya sormaksızın doğrudan bilirkişi raporu alarak aylık miktarını tespit etmesi usule aykırı bulunmuştur.

Aylık Kesinti Tarihinin Hatalı Belirlenmesi

Sigortalıya 01.05.2019 tarihinde yeniden aylık bağlandığı anlaşılmıştır. Bu nedenle ödenmesi gereken aylıklar 01.10.2018 ile 01.05.2019 tarihleri arasında değerlendirilmelidir. Mahkemenin sürenin sonunu 01.04.2019 tarihi olarak alması hatalıdır.

SGK’nın 3 Aylık Yasal İşlem Süresi ve Faizin Başlangıç Tarihi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, Kurum'un emeklilik işlemlerini tamamlaması için 3 aylık yasal işlem süresi mevcuttur. SGK, tahsis tarihini takip eden 3 ay boyunca temerrüde düşmüş sayılmaz.