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Ekonomi

SGK'dan emekliye faiz! Yargıtay noktayı koydu

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SGK'dan emekliye faiz! Yargıtay noktayı koydu

Sosyal güvenlik kapsamında emeklilik maaşının bağlanmasının gecikmesi halinde, biriken aylıklara faiz uygulanıp uygulanmayacağı merak edilirken, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi bu konuda emsal niteliğinde bir karar verdi. Kararla, SGK’nın maaş bağlama sürecindeki gecikmelerde faiz başlangıcına ilişkin önemli bir çerçeve çizildi.

SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında konuya dair önemli noktalara değindi.

SGK'dan emekliye faiz! Yargıtay noktayı koydu

"Adalet yavaş işler ama yerini bulur" diyen Karakaş'ın yazısı şöyle:

"Bu söz, emeklilik maaşını geç alan bir vatandaşın dosyasında bir kez daha doğrulandı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi verdiği emsal nitelikte kararla hem yerel mahkemeyi hem istinaf mahkemesini bozdu. Karar, geç bağlanan yaşlılık aylığında faizin ne zaman başlayacağını açıkça ortaya koydu.

SGK'dan emekliye faiz! Yargıtay noktayı koydu

GECİKEN MAAŞ İÇİN YÜKSEK FAİZ TALEP ETTİ!

Karara konu davacı sigortalı, 13.07.2018 tarihinden itibaren yaşlılık aylığına hak kazandığının tespit edilmesini istemiştir. Aynı zamanda ödenmeyen aylıkların, ödenmesi gereken tarihlerden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faiziyle birlikte SGK'dan tahsilini talep etmiştir.

Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili ise davacının başvuru tarihinde emeklilik şartlarını taşımadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

SGK'dan emekliye faiz! Yargıtay noktayı koydu

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

  • Davacının 01.10.2018 tarihinden itibaren yaşlılık aylığına hak kazandığı tespit edilmiştir.
  • 01.10.2018 ile 01.04.2019 tarihleri arasında eksik ödenen toplam 7.000 TL aylığın, her bir aylık için ödenmesi gerektiği tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle SGK tarafından ödenmesine karar verilmiştir.
SGK'dan emekliye faiz! Yargıtay noktayı koydu

İSTİNAF AŞAMASI NE DEDİ?

Sosyal Güvenlik Kurumu vekili, Mahkemenin kararına karşı eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle süresi içinde istinaf yoluna başvurmuştur.

İstinaf incelemesini yapan Bölge Adliye Mahkemesi, İlk Derece Mahkemesinin kararını hukuka ve usule uygun bularak davalı SGK vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermiştir.

SGK'dan emekliye faiz! Yargıtay noktayı koydu

YARGITAY, MAHKEME KARARLARINI BOZARAK SON NOKTAYI KOYDU!

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, dosyayı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde detaylıca incelemiş; yerel mahkeme ve istinaf kararını hatalı bularak bozmuştur.

Yargıtay dosyayı inceledi. Üç net hata buldu.

  • Kuruma Sorulmadan Bilirkişi Raporu ile Miktar Tespiti Yapılamaz

Davacı dilekçesinde miktar belirtmeden hak ettiği aylıkların tahsilini istemiştir. Mahkemenin SGK'ya sormaksızın doğrudan bilirkişi raporu alarak aylık miktarını tespit etmesi usule aykırı bulunmuştur.

  • Aylık Kesinti Tarihinin Hatalı Belirlenmesi

Sigortalıya 01.05.2019 tarihinde yeniden aylık bağlandığı anlaşılmıştır. Bu nedenle ödenmesi gereken aylıklar 01.10.2018 ile 01.05.2019 tarihleri arasında değerlendirilmelidir. Mahkemenin sürenin sonunu 01.04.2019 tarihi olarak alması hatalıdır.

  • SGK’nın 3 Aylık Yasal İşlem Süresi ve Faizin Başlangıç Tarihi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, Kurum'un emeklilik işlemlerini tamamlaması için 3 aylık yasal işlem süresi mevcuttur. SGK, tahsis tarihini takip eden 3 ay boyunca temerrüde düşmüş sayılmaz.

SGK'dan emekliye faiz! Yargıtay noktayı koydu

KARARIN ÖNEMİ NEDİR?

  • Bu karar, milyonlarca emeklilik adaylarını ilgilendirir.
  • SGK, emekli maaşınızı en geç 3 (üç) ay içinde bağlamak zorundadır.
  • SGK, üç ayı geçirdiği anda faiz talep etme hakkınız başlar. Bu süre geçtikten sonra SGK’nın “şöyle oldu, böyle oldu bu nedenle geç bağlandı, faiz yok” demesi artık kolay değil.

Hasılıkelam: Bu emsal karar gösteriyor ki; sosyal güvenlik hukukunda hak kadar usul de hayati önem taşır. Vatandaşlarımızın emeklilik maaşlarının gecikmesi durumunda faiz talep etme hakkı saklıdır; ancak bu faizin başlangıcı maaşa hak kazanıldığı gün değil, kanunun SGK'ya tanıdığı 3 aylık işlem süresinin bittiği tarihtir."

İsa Karakaş'ın önceki yazıları...

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İSA KARAKAŞ
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