Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Yunanistan'ın Ege hamlesine Türkiye'den net cevap: Hukuki sonuç doğurmayacak

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yunanistan'ın Ege hamlesine Türkiye'den net cevap: Hukuki sonuç doğurmayacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayan Turizm Özel Mekansal Çerçevesi kararının Türkiye açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını belirtti. Keçeli, çevre konularının siyasi amaçlarla kullanılmasına da tepki gösterdi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği Turizm Özel Mekansal Çerçevesi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Keçeli, Yunanistan'ın ilan ettiği düzenlemenin, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonları da kapsadığını belirterek, bunun Türkiye'nin hukuki tutumunu etkilemeyeceğini ifade etti.

Keçeli, "Yunanistan tarafından ilan edilen Turizm Özel Mekansal Çerçevesi, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil olmak üzere iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER
Atina
DÜNYA

Atina'nın 10 bin avroluk oyunu fiyaskoyla bitti: Yunan belediye başkanlarından skandal sonrası Türkiye itirafı!

"ÇEVRE SİYASİ AMAÇLARLA ARAÇSALLAŞTIRILMAMALI"

Açıklamasında çevrenin korunması gibi evrensel değerlerin siyasi saiklerle kullanılmasını eleştiren Keçeli, bu tür girişimlerin Türkiye'nin yerleşik hukuki tutumunu değiştirmeyeceğini vurguladı.

"TEK TARAFLI ADIMLARDAN KAÇINILMALI"

Keçeli, Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı veya yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini belirterek, uluslararası deniz hukukunun kıyıdaş ülkeler arasında çevre dahil birçok konuda iş birliğini teşvik ettiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan ile iş birliğine her zaman hazır olduğunu ifade eden Keçeli, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde çözülmesinden yana olduklarını yineledi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kilolarca altın ve yüzbinlerce sigara! Sınır kapısında 500 bin euro değerinde operasyon
Kilolarca altın ve yüzbinlerce sigara! Pes dedirtti
Kaydet
Gişede yeni kral Spider-Man! Avengers'ın rekorunu elinden aldı
Gişede yeni kral Spider-Man! Avengers'ın rekorunu elinden aldı
Kaydet
110 milyar dolarlık satış onaylandı! Dev şirket satıldı
110 milyar dolarlık satış onaylandı! Dev şirket satıldı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.