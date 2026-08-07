Atina'nın 10 bin avroluk oyunu fiyaskoyla bitti: Yunan belediye başkanlarından skandal sonrası Türkiye itirafı!

Yunanistan hükümetinin Türkiye sınırına yakın Meriç hattı ve Batı Trakya çevresinde demografik yapıyı değiştirmek ve nüfus kaybını durdurmak amacıyla başlattığı yerleşim teşvik programı ağır bir başarısızlıkla sonuçlandı. 10 bin avroluk hibeye rağmen yaklaşık 600 başvurudan sadece 2’si onaylandı.

Atina yönetiminin Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya ve Türkiye sınırındaki Meriç (Evros) iline yönelik kurguladığı nüfus mühendisliği projesi duvara tosaldı. Başbakan Kiryakos Miçotakis’in duyurduğu ve bölgesel demografiyi teşvikle yeniden şekillendirmeyi hedefleyen pilot uygulama, sahada karşılık bulamadı.

600 BAŞVURUDAN SADECE 2'Sİ ONAYLANDI

Sofulu, Kumçiftliği ve Dimetoka belediyelerine kalıcı olarak taşınacak ailelere vaat edilen 10 bin avroluk mali desteğe rağmen program bekleneni veremedi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 600 başvurunun yüzde 90’ından fazlasının eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgiler içerdiği belirlendi. İki yıllık süreç sonunda yalnızca 2 başvuru onaylanırken, hak kazanan kişilere vaat edilen ödemelerin dahi henüz eksiksiz yapılmadığı ortaya çıktı.

YUNAN BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ÇARPICI İTİRAF: "TÜRKİYE’Yİ ÖRNEK ALMALIYIZ"

Programın fiyaskoyla sonuçlanması üzerine bölgedeki Yunan yerel yöneticilerden dikkat çeken açıklamalar geldi. Bölgedeki ekonomik durgunluk, coğrafi izolasyon ve iş olanaklarının yetersizliği nedeniyle gençlerin kırsal kesimlere yerleşmek istemediğini belirten belediye başkanları, yaptıkları ortak değerlendirmede Türkiye’nin ekonomik teşvik politikalarını örnek gösterdi.

Yunan belediye başkanları, "Türkiye’nin kırsal kalkınmada sağladığı %80’e varan destekler, vergi indirimleri ve yatırım teşvikleri Yunanistan’da da uygulanmalı. Türkiye’deki işletmelere sunulan %80’lik teşviklere kıyasla Yunanistan tarafında rekabet edebilecek benzer önlemler bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Sofulu Belediye Başkanı Panagiotis Kalakikos ise tek başına para vaadinin çözüm olmadığını vurgulayarak, "Eğer iş yoksa, kimse 10.000 avro için buraya gelmez" sözleriyle Atina'nın yüzeysel teşvik paketinin yetersizliğini açıkça dile getirdi. Kumçiftliği Belediye Başkanı Diamantis Papadopulos da söz konusu yardımın demografik krizlere "mucizevi bir çözüm olmadığını" ifade etti.

Sofulu Belediye Başkanı Panagiotis Kalakikos

ŞARTLARI ESNETİP BAŞKA İLLERE YAYACAKLAR

Uygulamanın fiyaskoyla sonuçlanmasının ardından Atina yönetimi strateji değiştirmek zorunda kaldı. Başvuru şartlarını esnetmeyi ve desteğin bir kısmını peşin ödemeyi planlayan hükümet, programı Drama, Kastoria, Florina, Kilkis, Pella ve Serez gibi sınır hattındaki diğer illere de yaymayı hedefliyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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