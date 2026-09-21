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Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in şüpheli ölümü sonrası "MedWatch" kıskacı! 231 sağlık merkezi denetlenecek

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Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in şüpheli ölümü sonrası
Başlık ResmiÜnlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakisin şüpheli ölümü sonrası MedWatch kıskacı! 231 sağlık merkezi denetlenecek

Gittiği özel sağlık merkezindeki işlem sonrası kalbi duran ve hayatını kaybeden 54 yaşındaki ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in ardından hükümet düğmeye bastı. Alınan karara göre 231 sağlık merkezinde bugünden itibaren denetimler başlatılacak. "MedWatch" ismi verilen dijital platform internette yayımlanan doktor, klinik ve sağlık kuruluşu reklamlarını inceleyerek şüpheli merkezleri tek tek belirleyecek.

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Atina’da plazmaferez, (kanın sıvı kısmı olan plazmanın hücresel bileşenlerinden ayrıştırılarak temizlenmesi işlemi) için gittiği öze sağlık merkezinde kalbinin durması sonucu hayatını kaybeden 54 yaşındaki ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis’in ölümüne ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı.

231 MERKEZ DENETLENECEK

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Mazonakis'in ölümünün ardından sağlık merkezlerinin denetlenmesine karar verildi. Dijital platform üzerinden belirlenen ve şüpheli görülen 231 sağlık merkezinde bugünden itibaren denetimler başlatılacak.

Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakisin şüpheli ölümü sonrası MedWatch kıskacı! 231 sağlık merkezi denetlenecek
Başlık ResmiÜnlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakisin şüpheli ölümü sonrası MedWatch kıskacı! 231 sağlık merkezi denetlenecek

SPA, KUAFÖRLER DE MERCEK ALTINDA

"MedWatch" ismi verilen dijital platform, yapay zeka aracılığıyla, internette yayımlanan doktor, klinik ve sağlık kuruluşu reklamlarını inceleyerek şüpheli merkezleri tek tek belirleyecek. Sağlık merkezlerin dışında spa, güzellik merkezi ve kuaför salonlarının da inceleneceği öğrenildi.

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NE OLMUŞTU?

54 yaşındaki ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis, Atina'da 9 Eylül'de plazmaferez işlemi için gittiği özel sağlık merkezinde kalbinin durmasının ardından hayatını kaybetmişti.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, söz konusu sağlık merkezinin yalnızca dahiliye muayenehanesi ruhsatına sahip olduğunu ve plazmaferez işleminin yapılmasına izin verilmediğini açıklamıştı. Atina Tabipler Birliğinin incelemesinde ise merkezde plazmaferez uygulanan hastalara işlem öncesinde kardiyoloji değerlendirmesi veya elektrokardiyogram yapılmadığı belirlenmişti.

Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakisin şüpheli ölümü sonrası MedWatch kıskacı! 231 sağlık merkezi denetlenecek
Başlık ResmiÜnlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakisin şüpheli ölümü sonrası MedWatch kıskacı! 231 sağlık merkezi denetlenecek

2 DOKTOR TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmayı yürüten ekiplerin iki doktora ait dijital cihazlarda yaptıkları incelemede "bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine" ilişkin yapay zeka aramalarına ulaşıldığı belirtilmişti. Mazonakis'in hayatını kaybettiği sağlık merkezindeki iki doktor tutuklanmıştı.

PLAZMAFEREZ NEDİR?

Plazma aferez (plazmaferez), kandaki plazmanın (kandaki sıvı kısmın) özel bir cihaz yardımıyla hücrelerden ayrılarak vücuttan uzaklaştırılması ve yerine sağlıklı sıvı veya plazma verilmesi işlemidir.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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