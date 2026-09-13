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Ünlü şarkıcının ölümünde akılalmaz iddia: Doktorların yapay zekâ araması mercek altında

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Ünlü şarkıcının ölümünde akılalmaz iddia: Doktorların yapay zekâ araması mercek altında

Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis’in ruhsatsız bir klinikteki ölümüne ilişkin soruşturmada skandal detaylar ortaya çıktı. Polis incelemesinde, hastanın kalbi durduğunda doktorların yapay zekaya "bir hasta nasıl hayata döndürülür" diye sorduğu belirlendi.

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Yunanistan'da ünlü şarkıcı Yorgos Mazonakis'in bir sağlık merkezinde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma yeni iddialarla genişliyor.

Yunan basınında yer alan haberlerde, soruşturmayı yürüten polis ekiplerinin iki doktorun dijital cihazlarında yaptığı incelemede, "bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine" ilişkin yapay zeka aramalarına ulaştığı belirtildi.

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FOTOĞRAFI VE RANDEVU KAYDI SİLİNDİ

Doktorların olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ifadelerinde çelişkiler bulunduğu, Mazonakis'in merkeze geliş saatine ilişkin beyanların tanık ifadeleriyle uyuşmadığı aktarıldı.

Haberlerde Mazonakis'in plazmaferez koltuğunda çekilen bir fotoğrafının daha sonra telefondan silindiğinin tespit edildiği, polisin fotoğrafın ne zaman çekildiğini ve ne zaman silindiğini araştırdığı kaydedildi.

Ayrıca merkezin randevu kayıtlarında Mazonakis'e ait bilgilerin silindiği iddiasının da soruşturulduğu belirtildi.

Ünlü şarkıcının ölümünde akılalmaz iddia: Doktorların yapay zekâ araması mercek altında
Başlık ResmiÜnlü şarkıcının ölümünde akılalmaz iddia: Doktorların yapay zekâ araması mercek altında

KARDİYOLOJİK İNCELEME YAPILMAMIŞ

Atina Tabipler Birliğinin incelemesinde ise merkezde plazmaferez uygulanan hastalara işlem öncesinde kardiyoloji değerlendirmesi veya elektrokardiyogram yapılmadığının belirlendiği bildirildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

54 yaşındaki Yorgos Mazonakis, 9 Eylül'de plazmaferez işlemi için gittiği Atina'daki özel bir sağlık merkezinde kalbinin durmasının ardından hayatını kaybetmişti.

Ünlü şarkıcının ölümünde akılalmaz iddia: Doktorların yapay zekâ araması mercek altında
Başlık ResmiÜnlü şarkıcının ölümünde akılalmaz iddia: Doktorların yapay zekâ araması mercek altında

Soruşturmada, sağlık merkezindeki plazmaferez cihazının en az 45 dakika çalıştığının tespit edilmesi nedeniyle işlemin başlamış olabileceği değerlendirilirken, doktorlardan biri işlemin henüz başlamadığını savunmuştu.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis da söz konusu sağlık merkezinin yalnızca dahiliye muayenehanesi ruhsatına sahip olduğunu ve burada plazmaferez işlemi yapılmasına izin verilmediğini kaydetmişti.

Atina Tabipler Birliği Başkanı Yorgos Patoulis ise merkezin plazmaferez cihazını kullanma yetkisinin bulunmadığını belirtmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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