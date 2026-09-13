Fiyatı 230 bin TL! Apple’dan katlanabilir telefon: iPhone Duo

Apple, iPhone Duo ile katlanabilir telefon pazarına adım attı. iPhone Duo yalnızca yeni bir telefon değil, iPhone kullanım alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefleyen yeni bir form olarak öne çıkıyor.

Kitap gibi açılıp kapanan cihaz, kapalı hâlde 5,4 inçlik kompakt bir akıllı telefon, açıldığında ise 7,6 inçlik geniş bir ekran sunuyor. Duo’nun asıl farkı yalnızca katlanabilmesi değil, katlandığında ve açıldığında kullanım biçiminin değişmesi. Duo’da uygulamalar yan yana kullanılabiliyor, içerikler daha geniş bir alana yayılıyor ve telefon farklı açılarda masa üzerinde kullanılabiliyor.

Mesela bir yandan video izlerken diğer tarafta mesajlara göz atmak, internette araştırma yaparken not almak ya da görüntülü görüşmeyi eller serbest şekilde sürdürmek mümkün. Apple Pencil desteği de cihazı klasik bir telefondan çok daha fazlasına dönüştürüyor. Kamera tarafında ise 48 MP ana ve 48 MP ultra geniş kameradan oluşan Dual Fusion sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 12 MP Center Stage kamera ve ekranın altında konumlandırılan FaceTime kamerası yer alıyor. 256 GB’tan başlayıp 2 TB’a kadar depolama seçeneği bulunan iPhone Duo’nun Türkiye’de başlangıç fiyatı 229.999 TL olarak açıklandı. Ön siparişler 16 Ekim’de başlayacak, satış ise 23 Ekim’de gerçekleştirilecek.

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