Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Filo Jet'in batışında dikkat çeken detay! Gemideki kırığın görüntüleri ortaya çıktı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Filo Jet'in batışında dikkat çeken detay! Gemideki kırığın görüntüleri ortaya çıktı

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan 'Filo Jet' yolcu gemisinin batığına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde geminin sol kızağındaki kırık dikkat çekerken, hasarın batış süreciyle bağlantısı teknik incelemelerin ardından netleşecek.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan Filo Jet yolcu gemisiyle ilgili soruşturmada yeni görüntülere ulaşıldı. Batış sırasında çekildiği belirtilen görüntülerde, geminin sol kızağında oluşan kırığın yakın plan görüntüleri yer aldı.

Filo Jet faciasına ilişkin soruşturma Girne Kaza Mahkemesi’ne yansıyan yeni bulgularla sürerken, ekiplerin geminin teknik durumu ve sefere elverişliliğinin yanı sıra su alma ve batış sürecini araştırdığı belirtildi. Geminin denetim ve sertifika kayıtları da soruşturma kapsamında inceleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Girne gemi faciasından kurtulan genç yaşananları anlattı
GÜNDEM

Girne gemi faciasından kurtulan genç yaşananları anlattı

TEKNİK İNCELEME İLE ORTAYA ÇIKACAK

Batığa ait görüntülerde görülen kırığın, geminin su almasıyla bağlantılı olup olmadığı ise teknik incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Kırığın kazadan önce mi meydana geldiği, geminin batışı sırasında mı oluştuğu ya da deniz tabanına çarpma sonucu mu meydana geldiği yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek.

KARA KUTU HENÜZ BULUNAMADI

Filo Jet faciasına ilişkin soruşturma kapsamında 9 zanlının tutuklu bulunduğu, şu ana kadar 295 kişinin ifadesinin alındığı bildirildi. Yaklaşık 554 metre derinlikte bulunan geminin kara kutusunun henüz bulunamadığı da mahkeme sürecinde açıklanmıştı.

Kazanın ardından 14 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp olan 14 kişiye yönelik arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SORUŞTURMADA 6. DALGA!
SORUŞTURMADA 6. DALGA!
7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı
3 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
3 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme
KIRIĞIN SIRRI ARAŞTIRILIYOR
KIRIĞIN SIRRI ARAŞTIRILIYOR
Filo Jet faciasında yeni görüntü ortaya çıktı
ÇAĞLA ÖZ YAKALANDI
ÇAĞLA ÖZ YAKALANDI
'Vanlı Kara Haydar' soruşturmasında yeni gelişme
"YANARSAM SENİ DE YAKARIM"
Yeni ses kaydı ortaya çıktı!
DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK KAYIP!
DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK KAYIP!
Trabzonspor'un deplasman kâbusu Konya'da sürdü
"DAHA KÜÇÜK DEPREM..."
Marmara'daki fay için yeni değerlendirme
"İYİ KARAKTER EKSİKLİĞİ VAR"
Zelenskiy'i hem davet etti, hem sert yüklendi
KOĞUŞLARI ATEŞE VERDİLER
KOĞUŞLARI ATEŞE VERDİLER
Komşudaki yangında 7 kişi öldü, yaralılar var
SAMSUN'DA 6 GOL ATILDI
SAMSUN'DA 6 GOL ATILDI
Cengiz Ünder yıldızlaştı, Çorum FK farklı kazandı
CHP'DEN YENİ PARTİ'YE!
CHP'DEN YENİ PARTİ'YE!
Belediye başkanı istifasını sundu, değişikliği yaptı
CEO'DAN
CEO'DAN "6-12 AY" UYARISI
Yapay zeka dünyasında korkutan gelişme
EVDEN NELER NELER ÇIKTI
EVDEN NELER NELER ÇIKTI
"Vanlı Kara Haydar"ın düğün takıları bulundu
DÜNYADA İKİNCİ, TÜRKİYE'DE TEK
DÜNYADA İKİNCİ, TÜRKİYE'DE TEK
İstanbul'dan kaçan soluğu burada alıyor
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Hakan Çalhanoğlu için harekete geçildi
FELAKET BÜYÜYOR
FELAKET BÜYÜYOR
Bir günde iki katına çıktı, uyduya yakalandı
100 LİRAYA DAYANACAK!
100 LİRAYA DAYANACAK!
Tarih belli oldu, motorine büyük zam geliyor
F.BAHÇE'DE KRİZİ BİTİREN KARE
F.BAHÇE'DE KRİZİ BİTİREN KARE
Kartal istifadan vazgeçti, idmana çıktı
MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL TALİMAT!
MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL TALİMAT!
Lozan ve Paris antlaşmalarını hiçe saydı
"GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Mansur Yavaş, ziyaretin ardından sessizliğini bozdu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Kaydet
Arda Güler sahneye çıktı, Real Madrid 4 golle kazandı
Arda Güler sahneye çıktı, Real 4 golle kazandı
Kaydet
Kadınlar Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu
Kadınlar Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.