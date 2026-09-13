Filo Jet'in batışında dikkat çeken detay! Gemideki kırığın görüntüleri ortaya çıktı

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan 'Filo Jet' yolcu gemisinin batığına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde geminin sol kızağındaki kırık dikkat çekerken, hasarın batış süreciyle bağlantısı teknik incelemelerin ardından netleşecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan Filo Jet yolcu gemisiyle ilgili soruşturmada yeni görüntülere ulaşıldı. Batış sırasında çekildiği belirtilen görüntülerde, geminin sol kızağında oluşan kırığın yakın plan görüntüleri yer aldı.

Filo Jet faciasına ilişkin soruşturma Girne Kaza Mahkemesi’ne yansıyan yeni bulgularla sürerken, ekiplerin geminin teknik durumu ve sefere elverişliliğinin yanı sıra su alma ve batış sürecini araştırdığı belirtildi. Geminin denetim ve sertifika kayıtları da soruşturma kapsamında inceleniyor.

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TEKNİK İNCELEME İLE ORTAYA ÇIKACAK

Batığa ait görüntülerde görülen kırığın, geminin su almasıyla bağlantılı olup olmadığı ise teknik incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Kırığın kazadan önce mi meydana geldiği, geminin batışı sırasında mı oluştuğu ya da deniz tabanına çarpma sonucu mu meydana geldiği yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek.

KARA KUTU HENÜZ BULUNAMADI

Filo Jet faciasına ilişkin soruşturma kapsamında 9 zanlının tutuklu bulunduğu, şu ana kadar 295 kişinin ifadesinin alındığı bildirildi. Yaklaşık 554 metre derinlikte bulunan geminin kara kutusunun henüz bulunamadığı da mahkeme sürecinde açıklanmıştı.

Kazanın ardından 14 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp olan 14 kişiye yönelik arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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