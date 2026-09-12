Kadınlar Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu
ABD, FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'yı 76-66 yenerek finalde Fransa'nın rakibi oldu.
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'yı 76-66 mağlup eden ABD, finale yükseldi.
FİNAL BERLİN ARENA'DA
ABD, finalde Fransa'nın rakibi oldu. Berlin Arena'da yarın oynanacak final maçı, TSİ 21.00'de başlayacak.
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Salon: Berlin
Hakemler: Julio Anaya (Panama), Takaki Kato (Japonya), Ruben Woolcock (Avustralya)
İspanya: Cazorla 2, Martin 17, Conde 17, Carrera 6, Fam 9, Buenavida 5, Ortiz, Torrens, Pueyo, Gustafson 6, Florez 4, Ginzo
ABD: Copper 13, Young 12, Gray 5, Collier 7, Stewart 16, Bueckers 6, Howard 5, Clark 1, Boston 6, Reese 5
1. Periyot: 18-21
Devre: 36-39
3. Periyot: 58-58