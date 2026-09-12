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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! İstanbul'da deniz yasağı

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Hafta sonu planı yapanlar dikkat! İstanbul'da deniz yasağı

İstanbul'un iki ilçesinde denize girmek yasaklandı. Beykoz'daki sahil, plaj ve koylarda 13-14 Eylül'de, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda ise yarın denize girilemeyecek.

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İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahiller ve plajlarda yarın ve pazartesi günü, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda ise yarın denize girmek yasaklandı.

Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, son meteorolojik veriler doğrultusunda yarın gün bitimine kadar dalga boyunun yüksek olmasının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, can güvenliği açısından olumsuzluk yaşanmaması amacıyla pazar günü Sarıyer sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişine kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

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BEYKOZ'DA YASAK 2 GÜN

Beykoz Kaymakamlığı da ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyunun yüksek olması nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince alınan karar kapsamında Beykoz'da 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi günlerinde 2 gün süreyle denize girilemeyecek.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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