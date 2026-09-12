Can Uzun şov yaptı, Frankfurt galibiyete uzandı! Milli yıldızdan 7 gollük katkı

Almanya Bundesliga'nın üçüncü haftasında Eintracht Frankfurt, milli futbolcumuz Can Uzun'un iki gol attığı maçta Mainz'ı 3-1 mağlup etti. Frankfurt formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 4 maça çıkan 20 yaşındaki hücumcu, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Adi Hütter yönetimindeki Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nin üçüncü haftasında Urs Fischer'ın çalıştırdığı Mainz ile deplasmanda karşılaştı.

CAN UZUN'DAN DUBLE

Mewa Arena'da oynanan karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanan Frankfurt, sezonun ilk galibiyetini elde etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9 ve 60. dakikalarda Can Uzun ve 45+1. dakikada Jonathan Burkardt kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 89. dakikada Phillip Tietz'den geldi.

Mainz - Eintracht Frankfurt

MAINZ PENALTI KAÇIRDI

Mainz'da Nadiem Amiri, müsabakanın 43. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.

4 MAÇTA 7 GOL KATKISI

Bu sezon Bundesliga'daki ilk gollerini atan Can Uzun, tüm kulvarlarda son 4 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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