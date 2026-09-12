Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Alman Meclisi'ne Türkiye önerisi! "Ankara'nın hareket alanı Batı'nın ötesine geçiyor"

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Alman Meclisi'ne Türkiye önerisi!

Alman Federal Meclisi ve hükümetine danışmanlık yapan Alman Uluslararası ve Güvenlik İlişkileri Enstitüsü (SWP), Türkiye'nin dış politikasını mercek altına aldı. 

Alman Meclisi'ne Türkiye önerisi!

"Türkiye'nin etkisi, Doğu ile Batı arasında denge kurmaktan çok daha geniş bir kapasiteye dayanıyor" değerlendirmesini yapan SWP, Ankara'nın farklı aktörlerle aynı anda ilişki kurabilmesinin ve Karadeniz'deki imkanlarının Türkiye'ye önemli bir hareket alanı sağladığına işaret etti:

"Türkiye, Montrö Sözleşmesi sayesinde Karadeniz'e deniz yoluyla erişimi düzenlemeye devam ediyor. Romanya ve Bulgaristan ile mayınla mücadele faaliyetlerini yürütürken, Moskova ve Kiev ile kurduğu ilişkiler Ankara'ya ticari deniz taşımacılığı konusunda arabuluculuk yapma fırsatı sağlıyor."

Alman Meclisi'ne Türkiye önerisi!

TÜRKİYE'Yİ "DOĞU-BATI" KALIBINA SIĞDIRMADILAR

Analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasının ardından Bişkek'teki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılması hatırlatıldı:

"Türkiye, ekonomik, siyasi ve stratejik seçeneklerini çeşitlendiriyor. Ankara'nın hem Doğu hem de Batı ile ilişkilerini sürdürebilmesi, Türkiye'nin diplomatik hareket alanını genişletiyor."

Ancak SWP analizinde bu yaklaşımın Türkiye'nin sahip olduğu imkanları anlamak için tek başına yeterli olmadığı savunuldu. Türkiye'nin hangi blokta konumlandığından ziyade hangi alanlarda ne yapabildiğine ve hangi sonuçları etkileyebildiğine bakılması gerektiği görüşü dile getirildi.

Alman Meclisi'ne Türkiye önerisi!

KARADENİZ'DE TÜRKİYE'NİN ROLÜNÜ SIRALADILAR

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki politikası analizde önemli örneklerden biri olarak gösterildi.

Ankara'nın Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarına katılmadığı ve Moskova ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini sürdürdüğü hatırlatılırken, aynı zamanda Ukrayna'ya askeri destek sağladığı ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni savaş gemilerine uyguladığı ifade edildi.

Analizde, aradan dört yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Türkiye'nin Türk Boğazları üzerinden Karadeniz'e deniz erişimini düzenlemeyi sürdürdüğüne işaret edildi.

Alman Meclisi'ne Türkiye önerisi!

TÜRKİYE, ROMANYA VE BULGARİSTAN'LA KARADENİZ'DE SAHADA

Türkiye'nin Romanya ve Bulgaristan ile birlikte Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nu yürüttüğü öne çıkarıldı:

"Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ile birlikte Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nu işletiyor. Grubun görev alanı, mayın temizliğinden kritik deniz altı altyapısının korunmasına kadar genişletildi. Türkiye'nin Karadeniz'deki kapasitesi yalnızca diplomatik ilişkilerine değil, bölgedeki operasyonel işbirliğine de dayanıyor."
 

Alman Meclisi'ne Türkiye önerisi!

"MOSKOVA VE KİEV'LE AYNI ANDA KONUŞABİLİYOR"

Analizde Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile sürdürebildiği temasların Ankara'ya sağladığı diplomatik hareket alanına ayrıca yer verildi.

Ticari gemilere yönelik saldırıların yeniden başlamasının ardından Dışişleri Bakanı Fidan'ın tahılın güvenli geçişine yönelik bir öneri açıkladığı, Ankara'nın bu konuda hem Moskova hem de Kiev ile görüşmeler yürüttüğü hatırlatıldı.

SWP, Ankara'nın hem Moskova hem de Kiev ile ilişkilerini sürdürebilmesinin Türkiye'ye ticari deniz taşımacılığında arabuluculuk yapabilecek özel bir hareket alanı sağladığı değerlendirmesinde bulundu.
 

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'PETROL FİYATLARI DÜŞECEK'
'PETROL FİYATLARI DÜŞECEK'
Trump İran için süre verdi!
"GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Mansur Yavaş, ziyaretin ardından sessizliğini bozdu
HAFTANIN GETİRİ ŞAMPİYONU!
HAFTANIN GETİRİ ŞAMPİYONU!
100 bin TL yatıranın parası 245 bin TL'ye çıktı!
'O BİR ATLETICO EFSANESİ'
'O BİR ATLETICO EFSANESİ'
İspanya'dan geldi, Arda Turan'ı öve öve bitiremedi
'ŞİMŞEKLER’E 11 İLDE OPERASYON
'ŞİMŞEKLER’E 11 İLDE OPERASYON
64 kişi gözaltında, 10 şirkete el konuldu
KÂR PAYINDA SON DURUM!
KÂR PAYINDA SON DURUM!
500 bin TL’nin aylık getirisi kaç TL?
'KANITI YİNE GÖSTEREMEDİ'
'KANITI YİNE GÖSTEREMEDİ'
Kartal'ın verilmeyen 2 golünde karar doğru mu?
İNŞAAT BOŞLUĞUNA UÇTU
İNŞAAT BOŞLUĞUNA UÇTU
Telefonuna daldı, kabusu yaşadı!
ŞİMDİDEN SIRAYA GİRDİLER!
ŞİMDİDEN SIRAYA GİRDİLER!
Togg'un yeni modeli T6X'e sürpriz talip
FOÇA İÇİN “UYUM” VURGUSU
FOÇA İÇİN “UYUM” VURGUSU
AK Parti’ye geçişinin nedenini açıkladı
PAZARTESİ GÜNÜ SAAT DEĞİŞTİ
PAZARTESİ GÜNÜ SAAT DEĞİŞTİ
İşte yeni eğitim öğretim yılı için alınan tedbirler
RAYI SÖKMÜŞLER!
RAYI SÖKMÜŞLER!
40 kişinin yaralandığı tren kazasında skandal sabotaj
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
Okan Buruk'un Kocaelispor maçı planı ortaya çıktı
40 DAKİKA YÜRÜYORLAR
40 DAKİKA YÜRÜYORLAR
TOKİ konutlarına yerleşen vatandaşa İBB işkencesi!
'PREMİER LİG’DE DE OYNAR'
'PREMİER LİG’DE DE OYNAR'
Fenerbahçe’nin yıldızını eski hocaları anlattı
KARTTA 23 KALEM KOMİSYON
KARTTA 23 KALEM KOMİSYON
Bankaların yaptığı birçok kesintinin farkında değiliz
İSRAİL'İ KORKU SARDI
İSRAİL'İ KORKU SARDI
ABD'nin savaş gemisi yarışında Ankara sürprizi!
HAFTA TATİLİNDE ÇİFT ÖDEME YOK
HAFTA TATİLİNDE ÇİFT ÖDEME YOK
Yargıtay fazla mesaiye noktayı koydu
TÜRKİYE’DE ÜRETİME GELİYORLAR!
TÜRKİYE’DE ÜRETİME GELİYORLAR!
Çinli teknoloji devinden yatırım kararı
ÖKSÜRÜK, ANİ KİLO KAYBI...
ÖKSÜRÜK, ANİ KİLO KAYBI...
Kanser zannettiler, altından bambaşka bir şey çıktı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
İLGİLİ HABERLER
ÖNE ÇIKANLAR
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz'ün düğün takıları bulundu! Dikkat çeken döviz ve telefon detayı
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz'ün düğün takıları bulundu!
Kaydet
ÖSYM ek tercih ne zaman? 2026 YKS ek tercih süreci için gözler tarihlere çevrildi
ÖSYM ek tercih ne zaman?
Kaydet
1980'ler onlara akım değil zindan! 12 Eylül mağduru mahkumların yarım asır önce yaşadıkları
80'ler onlara akımı değil zindanı hatırlatıyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.