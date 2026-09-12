Alman Meclisi'ne Türkiye önerisi! "Ankara'nın hareket alanı Batı'nın ötesine geçiyor"

"Türkiye'nin etkisi, Doğu ile Batı arasında denge kurmaktan çok daha geniş bir kapasiteye dayanıyor" değerlendirmesini yapan SWP, Ankara'nın farklı aktörlerle aynı anda ilişki kurabilmesinin ve Karadeniz'deki imkanlarının Türkiye'ye önemli bir hareket alanı sağladığına işaret etti:

"Türkiye, Montrö Sözleşmesi sayesinde Karadeniz'e deniz yoluyla erişimi düzenlemeye devam ediyor. Romanya ve Bulgaristan ile mayınla mücadele faaliyetlerini yürütürken, Moskova ve Kiev ile kurduğu ilişkiler Ankara'ya ticari deniz taşımacılığı konusunda arabuluculuk yapma fırsatı sağlıyor."