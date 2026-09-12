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İstanbul Valiliği duyurdu! İşte okullar açılmadan önce alınan tedbirler

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İstanbul Valiliği duyurdu! İşte okullar açılmadan önce alınan tedbirler

İstanbul Valiliği, 14 Eylül’de başlayacak 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılı öncesi alınan tedbirleri açıkladı. Tedbirler kapsamında 2.469 Emniyet ekibi, 335 jandarma ekibi görev alırken, 3 bin 13 bahçe görevlisi de pazartesi günü göreve başlayacak. Pazartesi gününe özel kent genelinde resmi-özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacak.

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İstanbul Valiliği 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılında alınan tedbirleri duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 719 noktada, 1.276 ekip, 207 MTS ve 2.469 personelle okul tedbirleri alınacağı açıklanırken yıl boyunca alınan önlemlerin süreceği ifade edildi.

239 okula 229 "Okul Kolluk Görevlisi", 2620 okula 470 "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi", 1493 okula 578 ekip "Okul Giriş Çıkış saatlerinde" sabit olarak görevlendirildi.

İstanbul Valiliği duyurdu! İşte okullar açılmadan önce alınan tedbirler
Başlık Resmiİstanbul Valiliği duyurdu! İşte okullar açılmadan önce alınan tedbirler

TRAFİK EKİPLERİ DE SAHADA

Yapılan açıklamada ayrıca, 14- 25 Eylül tarihleri arasında 50 ekip (Okul Çevresinde Bulunan Önemli Kavşak ve Meydanlar) ile 100 noktada (okul önü, çevresi ve giriş/çıkış saatlerinde ring halinde) olmak üzere toplam 100 personel ile genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla tedbirleri alınacağı açıklandı.

JANDARMA EKİPLERİ 335 KİŞİ İLE SAHADA

Jandarma bölgesinde yer alan okullar için jandarma ekiplerinin çalışmaları için, "Sorumluluk bölgesindeki okullarda ve okul çevrelerinde toplam 114 tim ve 335 personelle çok yönlü güvenlik, trafik ve asayiş uygulaması yapılacaktır. 07.30-09.30, 12.30-13.30 ile 15.00-18.00 yoğunlaştırılmış Trafik Jandarması Timleri tarafından okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetini en üst düzeyde tutmasını sağlayacak ve servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi, yakalanma risk duygusunun artırılması amacıyla 'Okul Servis Araçlarına Yönelik Özel Denetim' gerçekleştirilecek, 07.30-18.00 saatleri arasında, en az 2 saat sürecek şekilde ve üç ayrı zaman diliminde, tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevrelerinde asayiş timleri tarafından okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara, bu yerlerin yakınındaki parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol/tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili işletmeler, iddia/ganyan bayileri, kahvehaneler, internet kafeler, elektronik oyun salonları vb. umuma açık yerlerde çocuk ve gençlerle ilgili denetim yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

İl Tarım ve orman Müdürlüğü, okulların açılacağı 14 Eylül 2026 günü 10.00-15.00 saatleri arasında okul kantinlerinde hijyen denetimleri gerçekleştirileceği açıklandı.

İstanbul Valiliği duyurdu! İşte okullar açılmadan önce alınan tedbirler
Başlık Resmiİstanbul Valiliği duyurdu! İşte okullar açılmadan önce alınan tedbirler

İLK GÜNE ÖZEL SAAT GÜNCELLEMESİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada 19 bin servis aracı ve çocuklarını okula götürmek isteyen velilerin de trafiğe çıkacağı göz önüne alınarak ilk güne özel saat düzenlenmesi getirildi. Açıklamada düzenleme için, "Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 14.09.2026 Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi - özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00 - 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

3 BİN BAHÇE GÖREVLİSİ 8 BİNDEN FAZLA TEMİZLİK PERSONELİ GÖREVE BAŞLAYACAK

Ayrıca yapılan açıklamada öğrencilerin güvenli giriş çıkışlarının sağlanmasına ve okul bahçelerindeki güvenlik ve koordinasyona katkı sunacak 3 bin 13 bahçe görevlisi de 14 Eylül Pazartesi günü göreve başlayacağı belirtilirken "Bahçe görevlilerine gerekli eğitimin polisler tarafından verileceği belirtildi. Öte yandan, 8 bin 500 temizlik personelinin 14 Eylül itibariyle okullarda göreve başlayacağı da açıklandı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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