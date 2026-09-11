İsmail Kartal'ı istifadan vazgeçiren görüşme!

Fenerbahçe'de Roma maçının ardından sürpriz bir şekilde istifa eden İsmail Kartal, Sportif Direktör Oğuz Çetin ile yaptığı görüşmede kararından vazgeçmezken Başkan Aziz Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında görevine geri döndü.

Sarı lacivertlilerde görevi bıraktıktan sonra antrenmana çıkmayan İsmail Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesinin perde arakası ortaya çıktı.

İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kalan sarı lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal, maçın ardından beklenmedik bir şekilde istifa ederken Aziz Yıldırım istifayı kabul etmedi.

"KARTAL BİZİM EVLADIMIZ"

İsmail Kartal'ın sezon başından bu yana eleştiri bombardımanı altında olduğunu, camiadan yeterli desteği görmediğini, Roma maçında tribünlerden atılan su şişesinin Kartal'ı istifaya götürdüğünü söyleyen Aziz Yıldırım, "İsmail Kartal, görevinin başındadır. İsmail Kartal'a da bu camia sahip çıksın. Kafasına şişe atarak insana sahip çıkamazsınız. Bu şişe atma olayını bana söyledi. Baskıyı söyledi. İsmail Kartal, bizim evladımız. Devam edeceğini söylememe gerek yok. 'Devam edeceksin.' dedim ve bitti. Ben onun büyüğüyüm. Biz bir aileyiz. Bizden dolayı bir şey yok." sözleriyle deneyimli teknik adama tam destek verdi.

İsmail Kartal

OĞUZ ÇETİN İKNA EDEMEDİ

Aziz Yıldırım'ın destekleyici sözlerine rağmen istifa kararından vazgeçmeyen ve bugün yapılan antrenmana katılmayan 65 yaşındaki teknik adam, Sportif Direktör Oğuz Çetin ile yaptığı görüşmede de ikna edilemedi.

AZİZ YILDIRIM BİZZA GÖRÜŞTÜ

Oğuz Çetin'in Kartal ile yaptığı görüşmeden olumlu sonuç alınamazken devreye bizzat giren Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ile görüşerek desteğini bir kez daha yineledi ve istifasını kabul etmediğini söyledi. Kulübe gelerek Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kartal, kendisine gösterilen desteğin ardından istifa kararından vazgeçti.

İsmail Kartal

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