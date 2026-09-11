Bağcılar'da feci kaza! Skuter sürücüsünü kamyon ezdi
Bağcılar'da kamyonla çarpışan 49 yaşındaki skuter sürücüsü Muhammet H., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza Çınar Mahallesi Esenler Caddesi'nde meydana geldi. Skuterle ilerleyen Suriye uyruklu Muhammet H. (49), H.H. idaresindeki 54 AE 926 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Kazada yaralanan Muhammet H, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede vefat etti.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
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