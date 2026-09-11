Beşiktaş-Erzurumspor maçı golleri ve maç sonucu, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmayla birlikte gündeme geldi. Tüpraş Stadyumu'nda taraftarı önüne çıkan siyah-beyazlılar ilk yarıda skor üstünlüğünü ele geçirirken, ikinci yarıda da rakip kalede etkili oldu. BJK-Erzurumspor maçında gol atan futbolcular ve karşılaşmanın sonucu futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Beşiktaş ile Erzurumspor FK arasında oynandı. Fenerbahçe derbisinin ardından taraftarı önüne çıkan siyah-beyazlılar ile puan arayan Erzurumspor'un mücadelesinde ilk yarıdan itibaren skor tabelası değişirken, ikinci devrede hakem kararları ve geçersiz sayılan goller öne çıktı. Beşiktaş-Erzurumspor maç sonucu ve golleri atan futbolcular merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Beşiktaş-Erzurumspor maçında ilk gol 21. dakikada Emirhan Topçu'dan geldi. Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yükselen Emirhan Topçu, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş'ın ikinci golü ise 27. dakikada geldi. Hyeongyu Oh'un pasında kale önünde topla buluşan Leandro Trossard, yaptığı dokunuşla skoru 2-0'a taşıdı.

Beşiktaş-Erzurumspor maçı golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

İkinci yarıda Beşiktaş iki kez daha ağları bulmasına rağmen bu pozisyonlar gol değeri kazanmadı. 51. dakikada Trossard'ın golü elle oynama gerekçesiyle, 56. dakikada Vaclav Cerny'nin ağlara gönderdiği top ise pozisyon öncesindeki faul nedeniyle iptal edildi. Siyah-beyazlıların üçüncü geçerli golünü 81. dakikada İlhan Fakılı kaydetti. Kartal Yılmaz'ın sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan İlhan, yaptığı vuruşla skoru 3-0'a getirdi.

Beşiktaş-Erzurumspor maçı golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş-Erzurumspor maçı 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, Emirhan Topçu ve Trossard'ın golleriyle ilk 27 dakikada iki farklı üstünlüğü yakaladı ve soyunma odasına 2-0 önde gitti. İkinci yarıda ev sahibi ekip, İlhan Fakılı'nın golüyle farkı üçe çıkardı.

Bu sonuçla Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında aldığı 2-1'lik derbi galibiyetinin ardından ligde üst üste ikinci maçını da kazandı. Sezona Eyüpspor galibiyetiyle başlayan, Alanyaspor'a mağlup olduktan sonra Çorum FK ve Fenerbahçe'yi yenen siyah-beyazlılar, Erzurumspor karşısındaki galibiyetle puanını 12'ye yükseltti. Erzurumspor FK ise 4 puanda kaldı.

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