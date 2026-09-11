Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Pehlivanları alnından öpen Büşra Özdemir: Böyle başarılarda o mertlerin alnından öpülür

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde pehlivanları alınlarından öpmesiyle ilgili gelen eleştirilere cevap verdi. Güreşçilerin çok büyük başarılar kazandığını söyleyen Özdemir "Böyle başarılarda o mertlerin çıkıp alnından öpülür. Onlar da ustasının, başkanının elinden öper." dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Kaş'taki temasları çerçevesinde ilçenin ihtiyaçlarını ve vatandaşların beklentilerini yerinde dinledi. Büyükşehir Belediyesi ve ASAT bürokratlarıyla beraber muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Özdemir, mahallelerin önceliklerini tek tek not aldı. Toplantıda planlanan yatırımların dışında vatandaşlardan gelen talepler ve çözüm bekleyen konular görüşüldü.

Toplantıda muhtarların aktardığı problem ve talepleri tek tek dinleyen Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarında sahadan gelen taleplerin önemine dikkat çekti. Özdemir, 2027 yılı yatırım planlamalarının devam ettiğini söyleyerek, ilçelerin öncelikli ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çalışmaları bu çerçevede şekillendirdiklerini belirtti. Muhtarlara, "Sizler bizim yol arkadaşlarımızsınız. Mahalledeki gözümüz, kulağımızsınız" diye seslenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir, vatandaşlardan gelen taleplerin kendileri için önemli bir yol haritası oluşturduğunu söyledi.

Pehlivanları alnından öpen Büşra Özdemir: Böyle başarılarda o mertlerin alnından öpülür
Başlık ResmiPehlivanları alnından öpen Büşra Özdemir: Böyle başarılarda o mertlerin alnından öpülür

"İLK GÜNDEN İTİBAREN KOLLARI SIVADIK"

Muhtarlarla yaptığı buluşmada sahadan gelen taleplerin kendileri için taşıdığı öneme dikkat çeken Özdemir, "Bugün sizlerin ihtiyaçlarını, bizlerden olan taleplerinizi dinlemeye geldik. Bizim motivasyonumuzu hiçbir şey kıramaz, bizim çalışma azmimizi, bu şehre hizmet etme isteğimizi hiçbir şey geride bırakamaz. Bizi de yıldırmaz. İlk günden itibaren kolları sıvadık. Her bir çalışma arkadaşım en az 3 kişilik performansla, özveriyle bu kente hizmet etmek için canla başla çalışmakta" dedi.

Muhtarlar Buluşmasında Başkan Vekili Özdemir'e özellikle kadın muhtarlar yoğun ilgi gösterdi. İslamlar Mahalle Muhtarı Şükran Ustali de son günlerde Başkan Vekili Özdemir'e yönelik sosyal medyadaki paylaşımlara tepki gösterdi. Ustali, "Son günlerde hakkınızda klavye delikanlılığı yapıp, ülkenin sorunlarıyla ilgilenmeyip sadece düğünlerde bir bayanın oynamasına, Elmalı güreşlerinde bir yiğidin alnından öpülmesini çirkin ifadelerle sosyal medyada yazan klavye kabadayılarına bir bayan muhtar olarak şahsım adına, tüm herkesin adına kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Pehlivanları alnından öpen Büşra Özdemir: Böyle başarılarda o mertlerin alnından öpülür
Başlık ResmiPehlivanları alnından öpen Büşra Özdemir: Böyle başarılarda o mertlerin alnından öpülür

"YAĞLI GÜREŞ TÜRKLÜĞÜN GELENEĞİDİR"

Başkan Vekili Özdemir de ata sporu güreşin bin senelik bir gelenek olduğunu söyleyerek, "Bir kadın çıktı er meydanına sahip çıktı. Bu zamana kadar protokolde madalya takıp görüntü verip gitmeyi tercih etmedim. Tüm spor dallarına saygımız sonsuz ama yağlı güreş dediğiniz şey bizim Türklüğün geleneğidir. Dünyada başka bir spor yoktur ki sporcusunun ellerine ayaklarına kınalar yaktı abdestini alıp namazını kılarak çıktığı o er meydanına" dedi.

Güreş sporunun büyük bir emek ve mücadele gerektirdiğini belirten Özdemir, böylesi bir çaba harcayan güreşçilerin de takdir edilmeyi beklediğini ve bunu da hak ettiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

Pehlivanları alnından öpen Büşra Özdemir: Böyle başarılarda o mertlerin alnından öpülür
Başlık ResmiPehlivanları alnından öpen Büşra Özdemir: Böyle başarılarda o mertlerin alnından öpülür

"ATA SPORUNA DUYDUĞUM SAYGIYLA YAPIYORUM"

"Çocuk yaştan itibaren maddi manevi yokluklarla yetiştiler. Birisi onlara el uzatırsa ayakta kalırlar. Başarılarını alkışlarsanız daha da azimle, şevkle bir mücadele ortaya koyarlar. Biz bunu gördük çünkü Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 500'ü aşkın güreşçisi 17 başpehlivanı var. Türkiye'de böyle bir kulüp yok. Çünkü burası yörükler diyarı, pehlivanlar diyarı. Bu koltukta oturuyorsanız o geleneğe de sahip çıkmak zorundasınız. Çok şükür ki ben bunu gösteri olarak yapmıyorum. Ben bunu gönülden yapıyorum. Ben bunu ata sporuna duyduğum saygıyla yapıyorum. Hizmet etmemiz gereken alan neyse oraya gideriz. Bu görevin getirdiği sorumlulukları layıkıyla yapacağız."

Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde olanlara da değinen Özdemir, "O gün iki tane genç pehlivanımız vardı karşımızda. 18-19 yaşlarında ki birisi çok ciddi başarıyla mücadeleler verdi. Türkiye'de ilk kez yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kupası'na başpehlivanlık kategorisinde 8 kişi katılacak. 10 yıldır güreşen başpehlivanların arasında ilk kez o turnuvaya hak kazanmış. Bu büyük bir başarı. Adı da Yusuf İslam Taş. Diğeri de Can Ergen. Yıl boyu süren bir güreş ligi. 8 etabı yenilgisiz bitirmiş bir güreşçiydi o kardeşimiz. Çok ciddi zorluklar, sıkıntılar yaşadı. Gençlerimiz, sporcularımızın çok büyük bir güreş tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Yenilgisiz şampiyonluk getirdi. Böyle başarılarda o mertlerin çıkıp alnından öpülür. Onlar da ustasının, başkanının elinden öper. Ne benim çalışma azmimi kırabilirler, ne bu spora vereceğim desteğin önüne geçebilirler ne de yüreğimi şu kadarcık incitebilirler" ifadelerini kullandı.

BAKMADAN GEÇME
Aspendos
KÜLTÜR - SANAT

Aspendos'ta tarihi keşif! 2400 yıllık güreşçi mezarı bulundu
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Ziyarete katılmamıştı! CHP'den Yavaş'a sitem
"BAKAN'A TALİMAT VERDİM"
O kente gelecek yatırımları tek tek sıraladı
Emin olmak
ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ
ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ
Pehlivanları alnından öpen başkan sessizliğini bozdu
FAİZSİZ 3 MİLYON TL!
FAİZSİZ 3 MİLYON TL!
İşte aylık taksit tutarları
DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE!
DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE!
Husiler stratejik adayı ele geçirdi
KATLİAMIN SEBEBİ 350 BİN DOLAR
KATLİAMIN SEBEBİ 350 BİN DOLAR
Ev sahibi çifti öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
DİYARBAKIR'DA YOĞUN İLGİ
DİYARBAKIR'DA YOĞUN İLGİ
Tarihi meydanda vatandaşlarla koyu sohbet
TARİHİ ZULMÜN BELGELERİ
TARİHİ ZULMÜN BELGELERİ
Bakanlık Yunan mezalimini paylaştı
SADECE 15 MODEL KALDI!
SADECE 15 MODEL KALDI!
Sıfır SUV almak isteyenler dikkat
EL NINO VURDU!
EL NINO VURDU!
Fiyatı yüzde 30 yükseldi
İDMANA ÇIKMADI
İDMANA ÇIKMADI
Fenerbahçe'de aradığınız hocaya ulaşılamıyor
"1000 YIL CEZA VERİN"
Seçil Erzan’dan Arda Turan çıkışı
KİRA ZAMMI VE ÖDEME DETAYI...
KİRA ZAMMI VE ÖDEME DETAYI...
15 soru ve cevapta kiralık konut projesi
OSIMHEN VE LEAO VURGUSU
OSIMHEN VE LEAO VURGUSU
Sporting'in eski golcüsü Saleiro'dan G.Saray sözleri
C31K'YA BÜYÜK OPERASYON!
C31K'YA BÜYÜK OPERASYON!
22 ilde düğmeye basıldı
6 CİNAYET DAHA AYDINLATILDI
6 CİNAYET DAHA AYDINLATILDI
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu!
'BU İŞ BİTMİŞTİR, GEÇMİŞ OLSUN'
'BU İŞ BİTMİŞTİR, GEÇMİŞ OLSUN'
Yanal'ın Kartal ve "istifa" çıkışı gündem oldu
TCMB'DEN MESAJ VAR!
TCMB'DEN MESAJ VAR!
Para çekmek için doğru zaman mı?
ICARDI SÜRPRİZİ
ICARDI SÜRPRİZİ
Resmi teklif aldı, imza için tek şartı ortaya çıktı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Amedspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Amedspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kaydet
Yunan mezalimi belgeleri! Dışişleri Bakanlığı kan donduran fotoğrafları paylaştı
Yunan mezalimi belgeleri! Dışişleri Bakanlığı kan donduran fotoğrafları paylaştı
Kaydet
ABD Açık'ta Sabalenka-Rybakina finali: Dünya 1 numarası ile 2 numarası rakip oldu
ABD Açık'ta Sabalenka-Rybakina finali
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.