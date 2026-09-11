Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Seçil Erzan’dan Arda Turan çıkışı: “1 kuruş alacağı varsa bana 1000 yıl ceza verin”

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

“Fatih Terim Fonu” davasında yeni gelişme yaşandı. Yüksek faiz vaadiyle 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan, istinafın bozma kararının ardından yeniden hâkim karşısına çıktı. Erzan savunmasında, “Arda Turan’ın 1 kuruş alacağı varsa bana bin yıl ceza verin” derken, “Ben her şeyimi verdim, 1 liram yok” ifadelerini kullandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Yüksek faiz getirisi vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski banka müdürü Seçil Erzan, istinafın bozma kararının ardından yeniden hâkim karşısına çıktı. Erzan, duruşmada hakkındaki suçlamaları reddederken, “Arda Turan’ın 1 kuruş alacağı varsa bana bin yıl ceza verin” dedi.

Seçil Erzan
Başlık ResmiSeçil Erzan

İSTİNAF KARARININ ARDINDAN YENİDEN YARGILAMA

Denizbank Levent Şubesi'nin eski müdürü Seçil Erzan hakkında verilen 102 yıl 4 ay hapis ve 753 bin 880 lira adli para cezasına ilişkin karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.

Daire, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere kararında yeterince yer vermediğini ve bunun denetimi zorlaştırdığını belirtti. Ayrıca yargılama sürecinde bazı usul kurallarının uygulanmadığına dikkat çekildi.

İstinaf başvurularının kabul edilmesinin ardından dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Seçil Erzan’dan Arda Turan çıkışı: “1 kuruş alacağı varsa bana 1000 yıl ceza verin”
Başlık ResmiSeçil Erzan’dan Arda Turan çıkışı: “1 kuruş alacağı varsa bana 1000 yıl ceza verin”

“KİMSEYE BENİM BORCUM YOK AMA BORÇLU DURUMUNDA KALDIM”

Yeniden görülen davada savunma yapan Erzan, önceki yargılamada adil yargılanmadığını öne sürdü.

Erzan, “3 buçuk yıl boyunca söylediğim hiçbir şeye itibar edilmedi. Aleyhime kararlar verildi. Sadece katılanların söylediği mutlak doğru kabul edildi” ifadelerini kullandı.

Önceki savunmaları arasında çelişki bulunduğu gerekçesiyle savcılıkta verdiği ifadelerin esas alındığını belirten Erzan, yeterli hukuki destek alamadığını savundu.

Olayın ortaya çıktığı dönemde kaçmadığını söyleyen Erzan, “Kendi rızam ile bankaya gidip başıma gelen durumu o halimle 2 gün boyunca anlatmaya çalıştım. O gün bile darp edildim. Annemin gözünün önünde darp edilip senetler verdim. Kimseye benim borcum yok ama borçlu durumunda kaldım” dedi.

Arda Turan
Başlık ResmiArda Turan

“ARDA TURAN’IN 1 KURUŞ ALACAĞI VARSA BANA BİN YIL CEZA VERİN”

Savunmasında Arda Turan’ın kendisine para verdiği iddiasına da değinen Erzan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erzan, “Arda Turan’ın 1 kuruş alacağı varsa bana bin yıl ceza verin. Bana verdiği parayı 15 günde aldı” dedi.

Hakkındaki “fon” iddiasına da itiraz eden Erzan, “Ben bir sistem kurmadım. Yüksek faiz vaadi ile somutlaştırılacak bir davranışım yok” diye konuştu.

BAKMADAN GEÇME
Seçil Erzan’ın davasında gerekçeli karar açıklandı! Çarpıcı ’Fatih Terim’ ve
GÜNDEM

Seçil Erzan’ın davasında gerekçeli karar açıklandı! Çarpıcı ’Fatih Terim’ ve 'zimmet' detayı

“1’E 5 VEREN BAŞKA SEÇİL ERZAN YOK”

Erzan, yüksek getiri vaadiyle insanları sisteme dahil ettiği yönündeki suçlamalara ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

1’e 5 imkânsızken 1’e 5 veren başka Seçil Erzan yok. Ben bir sistem hiçbir şey kurmadım. Ben her şeyimi verdim. 1 liram yok. Ödeyemedim, ödemek için her şeyi yaptım. Her şeyi sattım.

Seçil Erzan

Hiç kimsenin iradesini fesada uğratma kastı olmadığını savunan Erzan, ailesine ait mal varlıklarını da borçları kapatmak amacıyla sattığını söyledi.

Erzan’ın savunmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

BAKMADAN GEÇME
Seçil Erzan
GÜNDEM

Seçil Erzan'ın "bakkal defteri" bilirkişi raporunda: Köylülerin para trafiği de notlarda!
Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"BAKAN'A TALİMAT VERDİM"
Rize'ye 10 milyar liralık dev yatırım
KATLİAMIN SEBEBİ 350 BİN DOLAR
KATLİAMIN SEBEBİ 350 BİN DOLAR
Ev sahibi çifti öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Emin olmak
EL NINO VURDU!
EL NINO VURDU!
Fiyatı yüzde 30 yükseldi
DİYARBAKIR'DA YOĞUN İLGİ
DİYARBAKIR'DA YOĞUN İLGİ
Tarihi meydanda vatandaşlarla koyu sohbet
SADECE 15 MODEL KALDI!
SADECE 15 MODEL KALDI!
Sıfır SUV almak isteyenler dikkat
"1000 YIL CEZA VERİN"
Seçil Erzan’dan Arda Turan çıkışı
İDMANA ÇIKMADI
İDMANA ÇIKMADI
Fenerbahçe'de aradığınız hocaya ulaşılamıyor
KİRA ZAMMI VE ÖDEME DETAYI...
KİRA ZAMMI VE ÖDEME DETAYI...
15 soru ve cevapta kiralık konut projesi
C31K'YA BÜYÜK OPERASYON!
C31K'YA BÜYÜK OPERASYON!
22 ilde düğmeye basıldı
OSIMHEN VE LEAO VURGUSU
OSIMHEN VE LEAO VURGUSU
Sporting'in eski golcüsü Saleiro'dan G.Saray sözleri
6 CİNAYET DAHA AYDINLATILDI
6 CİNAYET DAHA AYDINLATILDI
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu!
'BU İŞ BİTMİŞTİR, GEÇMİŞ OLSUN'
'BU İŞ BİTMİŞTİR, GEÇMİŞ OLSUN'
Yanal'ın Kartal ve "istifa" çıkışı gündem oldu
TCMB'DEN MESAJ VAR!
TCMB'DEN MESAJ VAR!
Para çekmek için doğru zaman mı?
ICARDI SÜRPRİZİ
ICARDI SÜRPRİZİ
Resmi teklif aldı, imza için tek şartı ortaya çıktı
CİNAYET GİBİ İHMAL!
CİNAYET GİBİ İHMAL!
Depremde yıkılan binanın kolonlarını kesmişler
İSTANBUL'DA OKUL TEYAKKUZU
İSTANBUL'DA OKUL TEYAKKUZU
3 binden fazla bahçe görevlisi olacak
KARAMAN'DA ÖLÜ BULUNDU
KARAMAN'DA ÖLÜ BULUNDU
İsveç prensesi adını vermişti! Göç yolculuğu acı bitti
BAKANLIK SATIŞINI YASAKLADI
BAKANLIK SATIŞINI YASAKLADI
Çocuklar için riskli oyuncak!
'KANTİN KART' DÖNEMİ BAŞLADI!
'KANTİN KART' DÖNEMİ BAŞLADI!
İhtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin TL destek!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 5. sezon yeni bölüm tarihi
Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 5. sezon yeni bölüm tarihi
Kaydet
SUV almak isteyenler dikkat! 2 milyon TL’nin altında sadece 15 model kaldı
SUV almak isteyenler dikkat! 2 milyon TL’nin altında sadece 15 model kaldı
Kaydet
Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul tarihi belli oldu
Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul tarihi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.