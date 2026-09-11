“Fatih Terim Fonu” davasında yeni gelişme yaşandı. Yüksek faiz vaadiyle 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Seçil Erzan, istinafın bozma kararının ardından yeniden hâkim karşısına çıktı. Erzan savunmasında, “Arda Turan’ın 1 kuruş alacağı varsa bana bin yıl ceza verin” derken, “Ben her şeyimi verdim, 1 liram yok” ifadelerini kullandı.

Yüksek faiz getirisi vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski banka müdürü Seçil Erzan, istinafın bozma kararının ardından yeniden hâkim karşısına çıktı. Erzan, duruşmada hakkındaki suçlamaları reddederken, “Arda Turan’ın 1 kuruş alacağı varsa bana bin yıl ceza verin” dedi.

Seçil Erzan

İSTİNAF KARARININ ARDINDAN YENİDEN YARGILAMA

Denizbank Levent Şubesi'nin eski müdürü Seçil Erzan hakkında verilen 102 yıl 4 ay hapis ve 753 bin 880 lira adli para cezasına ilişkin karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.

Daire, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere kararında yeterince yer vermediğini ve bunun denetimi zorlaştırdığını belirtti. Ayrıca yargılama sürecinde bazı usul kurallarının uygulanmadığına dikkat çekildi.

İstinaf başvurularının kabul edilmesinin ardından dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Seçil Erzan’dan Arda Turan çıkışı: “1 kuruş alacağı varsa bana 1000 yıl ceza verin”

“KİMSEYE BENİM BORCUM YOK AMA BORÇLU DURUMUNDA KALDIM”

Yeniden görülen davada savunma yapan Erzan, önceki yargılamada adil yargılanmadığını öne sürdü.

Erzan, “3 buçuk yıl boyunca söylediğim hiçbir şeye itibar edilmedi. Aleyhime kararlar verildi. Sadece katılanların söylediği mutlak doğru kabul edildi” ifadelerini kullandı.

Önceki savunmaları arasında çelişki bulunduğu gerekçesiyle savcılıkta verdiği ifadelerin esas alındığını belirten Erzan, yeterli hukuki destek alamadığını savundu.

Olayın ortaya çıktığı dönemde kaçmadığını söyleyen Erzan, “Kendi rızam ile bankaya gidip başıma gelen durumu o halimle 2 gün boyunca anlatmaya çalıştım. O gün bile darp edildim. Annemin gözünün önünde darp edilip senetler verdim. Kimseye benim borcum yok ama borçlu durumunda kaldım” dedi.

Arda Turan

“ARDA TURAN’IN 1 KURUŞ ALACAĞI VARSA BANA BİN YIL CEZA VERİN”

Savunmasında Arda Turan’ın kendisine para verdiği iddiasına da değinen Erzan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erzan, “Arda Turan’ın 1 kuruş alacağı varsa bana bin yıl ceza verin. Bana verdiği parayı 15 günde aldı” dedi.

Hakkındaki “fon” iddiasına da itiraz eden Erzan, “Ben bir sistem kurmadım. Yüksek faiz vaadi ile somutlaştırılacak bir davranışım yok” diye konuştu.

“1’E 5 VEREN BAŞKA SEÇİL ERZAN YOK”

Erzan, yüksek getiri vaadiyle insanları sisteme dahil ettiği yönündeki suçlamalara ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

1’e 5 imkânsızken 1’e 5 veren başka Seçil Erzan yok. Ben bir sistem hiçbir şey kurmadım. Ben her şeyimi verdim. 1 liram yok. Ödeyemedim, ödemek için her şeyi yaptım. Her şeyi sattım.

Hiç kimsenin iradesini fesada uğratma kastı olmadığını savunan Erzan, ailesine ait mal varlıklarını da borçları kapatmak amacıyla sattığını söyledi.

Erzan’ın savunmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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