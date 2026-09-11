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Dünya

Kapıdan giren şaşkına dönüyor! Ülkedeki marketleri artık robotlar işletiyor

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Kapıdan giren şaşkına dönüyor! Ülkedeki marketleri artık robotlar işletiyor

Hong Kong'da bu ay faaliyete geçen ve tamamen yapay zeka destekli robotlar tarafından işletilen ilk marketler teknoloji meraklıları ve müşterilerin ilgi odağı oldu.

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Yapay zekanın kullanım alanı giderek artarken, Hong Kong’un tamamen robotlar tarafından işletilen ilk marketleri bu ay hizmete girdi.

MÜŞTERİLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Pekin merkezli robot firması Galbot’un geliştirdiği yapay zeka destekli "Xiao Gai" adlı robotun kullanıldığı 3 market, teknoloji meraklıları ve müşterilerden yoğun ilgi gördü. Robotların tüm görevleri tek başına üstlendiği proje, yapay zekanın günlük hayata entegrasyonu açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kapıdan giren şaşkına dönüyor! Ülkedeki marketleri artık robotlar işletiyor
Başlık ResmiKapıdan giren şaşkına dönüyor! Ülkedeki marketleri artık robotlar işletiyor

Kullanılan robotların çok dilli iletişim yeteneği ve 24 saat kesintisiz hizmet vermesi ise marketi ziyaret eden müşterilerin beğenisini topladı. Henüz deneme aşamasında olan modelin ticari açıdan uygulanabilir olduğu kanıtlanırsa, tamamen robotlar tarafından işletilen marketlerin sayısının artırılması hedefleniyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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