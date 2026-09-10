Toprağın altında 400 milyon yıl bekledi! Bahçesinden 100 milyon dolarlık servet çıktı

Sri Lanka'da yıllar önce yapılan sıra dışı keşif, büyüklüğü ve tahmini değeriyle yeniden ilgi odağı oldu.

Değerli taşlarıyla ünlü Ratnapura bölgesinde 2021 yılında bir evin bahçesinde kuyu kazan işçiler, toprağın altında devasa bir safir kümesine rastladı. Yaklaşık 510 kilogram ağırlığındaki taşın sıradan bir kaya olmadığı kısa sürede anlaşıldı. İncelemelerde dev kütlenin yaklaşık 2,5 milyon karatlık yıldız safir kümesi olduğu tespit edildi.