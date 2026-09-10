Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Toprağın altında 400 milyon yıl bekledi! Bahçesinden 100 milyon dolarlık servet çıktı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Toprağın altında 400 milyon yıl bekledi! Bahçesinden 100 milyon dolarlık servet çıktı

Sri Lanka'da yıllar önce yapılan sıra dışı keşif, büyüklüğü ve tahmini değeriyle yeniden ilgi odağı oldu. 

Değerli taşlarıyla ünlü Ratnapura bölgesinde 2021 yılında bir evin bahçesinde kuyu kazan işçiler, toprağın altında devasa bir safir kümesine rastladı. Yaklaşık 510 kilogram ağırlığındaki taşın sıradan bir kaya olmadığı kısa sürede anlaşıldı. İncelemelerde dev kütlenin yaklaşık 2,5 milyon karatlık yıldız safir kümesi olduğu tespit edildi.

Toprağın altında 400 milyon yıl bekledi! Bahçesinden 100 milyon dolarlık servet çıktı

KUYU KAZARKEN SERVETE RASTLADILAR

Üçüncü kuşak mücevher tüccarı olan ev sahibi Gamage, keşfin tamamen tesadüf sonucu gerçekleştiğini anlattı:

"Kuyu kazan kişi bize nadir taşlar bulduğunu söyledi. Daha sonra bu devasa örneğe rastladık."

Keşfin ardından yetkililere haber verildi. Dev kütlenin üzerindeki çamur ve diğer maddelerin temizlenerek incelenmeye hazır hale getirilmesi ise bir yıldan uzun sürdü.

Toprağın altında 400 milyon yıl bekledi! Bahçesinden 100 milyon dolarlık servet çıktı

DEĞERİ 100 MİLYON DOLARA KADAR ÇIKIYOR

Soluk mavi renkteki dev safir kümesine "Serendipity Safir" adı verildi. Uzmanlar o dönemde taşın uluslararası pazardaki tahmini değerinin 100 milyon dolara kadar çıkabileceğini hesapladı.

Temizlik sırasında ana kütleden ayrılan bazı parçalar da incelendi. Bu parçaların yüksek kaliteli yıldız safirleri olduğu tespit edildi.

Toprağın altında 400 milyon yıl bekledi! Bahçesinden 100 milyon dolarlık servet çıktı

400 MİLYON YILLIK OLABİLİR

Taşı inceleyen mücevherbilimci Zoysa, safirin yüz milyonlarca yıllık olabileceğini söyledi:

"Daha önce hiç bu kadar büyük bir örnek görmemiştim. Bu muhtemelen yaklaşık 400 milyon yıl önce oluşmuştur."

Toprağın altında 400 milyon yıl bekledi! Bahçesinden 100 milyon dolarlık servet çıktı

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLABİLİR

Sri Lanka Ulusal Mücevher ve Kuyumculuk Kurumu Başkanı Weerasinghe de dev taşın büyüklüğüne işaret ederek, "Bu özel bir yıldız safir örneği; muhtemelen dünyadaki en büyüğü. Büyüklüğü ve değeri göz önüne alındığında özel koleksiyoncuların veya müzelerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz" dedi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
Erdoğan’la görüşmenin tek gündemini açıkladı
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
Gürlek: Gülistan Doku'nun bedeni yok edilmiş olabilir
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast hazırlığı deşifre oldu
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
Devler Ligi'nde Galatasaraylıları çıldırtan hakem
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
Atina'da "Türkiye saldırır" korkusu ters tepti!
ORTALAMA KİRA 28 BİN TL!
ORTALAMA KİRA 28 BİN TL!
En düşük fiyat artışı bu illerde
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
Konut alıcısı için riskler ve fırsatlar
'ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR'
'ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR'
Trabzon'un eski oyuncusu Peres'den F.Bahçe yorumu
YALNIZCA BAŞKENTTE YETİŞİYOR
YALNIZCA BAŞKENTTE YETİŞİYOR
4 bin yıllık Hitit kabının içinden çıktı
ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINDA!
ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINDA!
Sosyal medya hesabını kapatması yetmedi
KİLOSU 3 BİN LİRA!
KİLOSU 3 BİN LİRA!
Amasya'nın tescilli lezzeti altınla yarışıyor
AYNI HATALAR BENZER KAYIPLAR
AYNI HATALAR BENZER KAYIPLAR
G.Saray'da 356 gündür bitmeyen büyük ders!
MANSUR YAVAŞ'A KIRGIN MI?
MANSUR YAVAŞ'A KIRGIN MI?
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Gazetesi'ne konuştu
"TAVİZ VERMEYECEĞİZ"
Bakan Şimşek'ten 'hayat pahalılığı' mesajı
KÂBUS BU YIL DA DEVAM ETTİ
KÂBUS BU YIL DA DEVAM ETTİ
Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta sendromu!
KATİLE ORTAK TAVIR!
KATİLE ORTAK TAVIR!
Dünya İsrail'i nihayet gördü
EKİPLER SON ANDA KURTULDU!
EKİPLER SON ANDA KURTULDU!
Antalya'da yürekler ağza geldi, o anlar kamerada
2 MİLYON TL’DEN UCUZ!
2 MİLYON TL’DEN UCUZ!
100 km mesafeyi 60 TL’ye gidiyorlar
BOĞAZ İÇİN YENİ İSMİ DUYURDU
BOĞAZ İÇİN YENİ İSMİ DUYURDU
Trump'tan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı
FATURA VATANDAŞA KESİLİYOR
FATURA VATANDAŞA KESİLİYOR
Esnaf komisyondan, tüketici fark ödemekten bıktı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
İLGİLİ HABERLER
ÖNE ÇIKANLAR
Bursa’da otobüs şoförünün canlı yayın yaptığı anlar kamerada
Bursa’da otobüs şoförünün canlı yayın yaptığı anlar kamerada
Kaydet
Sezonda 1 ton üretiyor, kilosunu 400 liradan satıyor! 5 dönümden 400 bin lira kazanıyor
Sezonda 1 ton üretiyor, kilosunu 400 liradan satıyor! 5 dönümden 400 bin lira kazanıyor
Kaydet
Yenidoğan çetesinden geriye kaldı! Terk edilen hayalet hastanenin içi görüntülendi
Yenidoğan çetesinden geriye kaldı! Terk edilen hayalet hastanenin içi görüntülendi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.