Toprağın altında 400 milyon yıl bekledi! Bahçesinden 100 milyon dolarlık servet çıktı
Sri Lanka'da yıllar önce yapılan sıra dışı keşif, büyüklüğü ve tahmini değeriyle yeniden ilgi odağı oldu.
Değerli taşlarıyla ünlü Ratnapura bölgesinde 2021 yılında bir evin bahçesinde kuyu kazan işçiler, toprağın altında devasa bir safir kümesine rastladı. Yaklaşık 510 kilogram ağırlığındaki taşın sıradan bir kaya olmadığı kısa sürede anlaşıldı. İncelemelerde dev kütlenin yaklaşık 2,5 milyon karatlık yıldız safir kümesi olduğu tespit edildi.
KUYU KAZARKEN SERVETE RASTLADILAR
Üçüncü kuşak mücevher tüccarı olan ev sahibi Gamage, keşfin tamamen tesadüf sonucu gerçekleştiğini anlattı:
"Kuyu kazan kişi bize nadir taşlar bulduğunu söyledi. Daha sonra bu devasa örneğe rastladık."
Keşfin ardından yetkililere haber verildi. Dev kütlenin üzerindeki çamur ve diğer maddelerin temizlenerek incelenmeye hazır hale getirilmesi ise bir yıldan uzun sürdü.
DEĞERİ 100 MİLYON DOLARA KADAR ÇIKIYOR
Soluk mavi renkteki dev safir kümesine "Serendipity Safir" adı verildi. Uzmanlar o dönemde taşın uluslararası pazardaki tahmini değerinin 100 milyon dolara kadar çıkabileceğini hesapladı.
Temizlik sırasında ana kütleden ayrılan bazı parçalar da incelendi. Bu parçaların yüksek kaliteli yıldız safirleri olduğu tespit edildi.
400 MİLYON YILLIK OLABİLİR
Taşı inceleyen mücevherbilimci Zoysa, safirin yüz milyonlarca yıllık olabileceğini söyledi:
"Daha önce hiç bu kadar büyük bir örnek görmemiştim. Bu muhtemelen yaklaşık 400 milyon yıl önce oluşmuştur."
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLABİLİR
Sri Lanka Ulusal Mücevher ve Kuyumculuk Kurumu Başkanı Weerasinghe de dev taşın büyüklüğüne işaret ederek, "Bu özel bir yıldız safir örneği; muhtemelen dünyadaki en büyüğü. Büyüklüğü ve değeri göz önüne alındığında özel koleksiyoncuların veya müzelerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz" dedi.