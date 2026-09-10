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Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz gözaltına alındı

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Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz gözaltına alındı

Kendini "Vanlı Kara Haydar" olarak tanıtan Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklanması sonrası sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz de gözaltına alındı. Çağla Öz eşinin cezaevine gönderilmesinin ardından sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

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"Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan ve düğününde sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz'e taktığı altınlarla gündem olan Mehmet Fatih Tançalan geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Mehmet Fatih Tançalan'nın düğününde eşi Çağla Öz'e tacından tırnağına kadar altın takılması da MASAK'ı harekete geçirmişti. Tançalan, ifadesinde altınların kiralık olduğunu belirtmişti.

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Tançalan’ın tutuklanmasının ardından fenomen eşi Çağla Öz sosyal medya hesaplarını da kapatmıştı.

Çağla Öz
Başlık ResmiÇağla Öz

ÇAĞLA ÖZ GÖZALTINDA

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Çağla Öz de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında çiftin mal varlığı, lüks hayat paylaşımları ve düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı araştırılıyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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