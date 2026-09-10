Ankara'da göğüs büyütme ameliyatı olan 28 yaşındaki profesyonel dansçı M.Y.'nin hayatı kâbusa döndü. Ameliyatın ardından istediği estetik görüntüye ulaşamayan ve his kaybı yaşayan genç kadında revizyon ameliyatı sonrası deri kopması ve doku harabiyeti meydana geldi.

Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki profesyonel dansçı M.Y., göğüs büyütme ameliyatı olmak için Op. Dr. O.T. ile anlaştı. Özel bir hastanede 2022 yılında ilk operasyonu 'büyütme mammoplastisi' olan genç kadının hayatı kâbusa döndü.

İddiaya göre ameliyatın ardından M.Y.'nin göğsünün alt bölgesinde, deri yırtılması ve buna bağlı doku kaybı sonucunda oluşan kalıcı his kaybı ile sabit yara izi oluştu.

Profesyonel dansçının estetik ameliyatı hayatını mahvetti

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İlk ameliyatının ardından oluşan sorunların giderilmesi amacıyla M.Y. yeniden O.T. tarafından göğüs düzeltme ameliyatına alındı. Bu defa da ameliyat sonrası dikiş bölgelerinde deri kopmaları, doku kayıpları ve ciddi enfeksiyon riski taşıdığını iddia eden M.Y., avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Profesyonel dansçının estetik ameliyatı hayatını mahvetti

HATALI İŞLEM UYGULANDI İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre suç duyurusu dilekçesinde yaşanan komplikasyonlar anlatılırken profesyonel dansçı M.Y.'nin göğüs bölgesinde meydana gelen ağır tıbbi hasarların hareket kabiliyetini kısıtladığı ve estetik görünümü bozduğu, bu durum nedeniyle aylarca çalışamadığı, mesleğini icra edemediği ifade edildi. Dilekçede doktor O.T.'nin gerekli dikkat ve özeni göstermediği, M.Y.'nin deri yapısını ve tıbbi durumunu gözetmeden hatalı işlemler uyguladığı belirtildi.

HASTA BİLGİLENDİRİLMEDİ

Doktor O.T.'nin M.Y.'nin yaşadıklarını 'komplikasyon' olarak nitelendirse dahi sorumluluğunun bulunduğu ifade edilen dilekçede, doktorun M.Y.'yi ağır sonuçlar (deri kopması, iş göremezlik) konusunda aydınlatmadığı ve oluşan komplikasyonları yönetemediği öne sürüldü. Dilekçede doktor O.T.'nin 'Taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatılmasını ve bilirkişi incelemesi talebinde bulundu.

SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kuruluna sorumlu tutulan şahıslar hakkında soruşturma izni verilmesi talebinde bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası