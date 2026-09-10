Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Profesyonel dansçının estetik ameliyatı hayatını mahvetti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Profesyonel dansçının estetik ameliyatı hayatını mahvetti

Ankara'da göğüs büyütme ameliyatı olan 28 yaşındaki profesyonel dansçı M.Y.'nin hayatı kâbusa döndü. Ameliyatın ardından istediği estetik görüntüye ulaşamayan ve his kaybı yaşayan genç kadında revizyon ameliyatı sonrası deri kopması ve doku harabiyeti meydana geldi.

Dinle
Kaydet
a- | +A

Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki profesyonel dansçı M.Y., göğüs büyütme ameliyatı olmak için Op. Dr. O.T. ile anlaştı. Özel bir hastanede 2022 yılında ilk operasyonu 'büyütme mammoplastisi' olan genç kadının hayatı kâbusa döndü.

İddiaya göre ameliyatın ardından M.Y.'nin göğsünün alt bölgesinde, deri yırtılması ve buna bağlı doku kaybı sonucunda oluşan kalıcı his kaybı ile sabit yara izi oluştu.

Profesyonel dansçının estetik ameliyatı hayatını mahvetti
Başlık ResmiProfesyonel dansçının estetik ameliyatı hayatını mahvetti

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İlk ameliyatının ardından oluşan sorunların giderilmesi amacıyla M.Y. yeniden O.T. tarafından göğüs düzeltme ameliyatına alındı. Bu defa da ameliyat sonrası dikiş bölgelerinde deri kopmaları, doku kayıpları ve ciddi enfeksiyon riski taşıdığını iddia eden M.Y., avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Profesyonel dansçının estetik ameliyatı hayatını mahvetti
Başlık ResmiProfesyonel dansçının estetik ameliyatı hayatını mahvetti

HATALI İŞLEM UYGULANDI İDDİASI

Sabah'ta yer alan habere göre suç duyurusu dilekçesinde yaşanan komplikasyonlar anlatılırken profesyonel dansçı M.Y.'nin göğüs bölgesinde meydana gelen ağır tıbbi hasarların hareket kabiliyetini kısıtladığı ve estetik görünümü bozduğu, bu durum nedeniyle aylarca çalışamadığı, mesleğini icra edemediği ifade edildi. Dilekçede doktor O.T.'nin gerekli dikkat ve özeni göstermediği, M.Y.'nin deri yapısını ve tıbbi durumunu gözetmeden hatalı işlemler uyguladığı belirtildi.

HASTA BİLGİLENDİRİLMEDİ

Doktor O.T.'nin M.Y.'nin yaşadıklarını 'komplikasyon' olarak nitelendirse dahi sorumluluğunun bulunduğu ifade edilen dilekçede, doktorun M.Y.'yi ağır sonuçlar (deri kopması, iş göremezlik) konusunda aydınlatmadığı ve oluşan komplikasyonları yönetemediği öne sürüldü. Dilekçede doktor O.T.'nin 'Taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatılmasını ve bilirkişi incelemesi talebinde bulundu.

SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kuruluna sorumlu tutulan şahıslar hakkında soruşturma izni verilmesi talebinde bulundu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KATİLE ORTAK TAVIR!
KATİLE ORTAK TAVIR!
Dünya İsrail'i nihayet gördü
BİR DAVA NASIL SİYASİLEŞİR?
BİR DAVA NASIL SİYASİLEŞİR?
Sarıldıkları argümanların altı boş!
EKİPLER SON ANDA KURTULDU!
EKİPLER SON ANDA KURTULDU!
Antalya'da yürekler ağza geldi, o anlar kamerada
CHP'YE RESTİ ÇEKTİ!
CHP'YE RESTİ ÇEKTİ!
Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili net konuştu
KÂBUS BU YIL DA DEVAM ETTİ
KÂBUS BU YIL DA DEVAM ETTİ
Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta sendromu!
FATURA VATANDAŞA KESİLİYOR
FATURA VATANDAŞA KESİLİYOR
Esnaf komisyondan, tüketici fark ödemekten bıktı!
ORTAK ADAY OLMAK İSTEDİĞİ AÇIK
ORTAK ADAY OLMAK İSTEDİĞİ AÇIK
İmamoğlu out... Yavaş'la olur mu?
"ALEYHİMİZE ÇALIŞTI!"
Okan Buruk maç sonu topa tuttu
MİLYON DOLARLIK CENAZE!
MİLYON DOLARLIK CENAZE!
Norveç Kralı'nın son yolculuğu da tarihe geçti
ESTETİK SEVDASI KÂBUSU OLDU
ESTETİK SEVDASI KÂBUSU OLDU
Profesyonel dansçı mesleğini de yapamıyor
HELE BİR CEZA ÇIKSIN!
HELE BİR CEZA ÇIKSIN!
Beşiktaş, Vlahovic için gardını alıyor
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı
4 SANIK TAHLİYE EDİLDİ!
4 SANIK TAHLİYE EDİLDİ!
7 kişinin öldüğü faciada yeni gelişme
VEKİL KAPMA REKABETİ KIZIŞTI!
VEKİL KAPMA REKABETİ KIZIŞTI!
CHP ile Yeni Parti'de transfer savaşı
LİZBON'DA HÜSRANA UĞRADIK
LİZBON'DA HÜSRANA UĞRADIK
Galatasaray ikinci yarıda tutunamadı
OKULUN GÜNDEMİ KANTİNLER
OKULUN GÜNDEMİ KANTİNLER
Renk geldi, logo gelecek yıla kaldı
ULAŞIMDA YEŞİL DÖNÜŞÜM!
ULAŞIMDA YEŞİL DÖNÜŞÜM!
Toplu taşımada elektrikli araç sayısı artacak
ANKARA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
ANKARA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
"TUĞYAN ROL YAPIYORDU"
itirafçı Sultan Nur Ulu konuştu
PSG RAKİBİNE ACIMADI
PSG RAKİBİNE ACIMADI
Fransa'daki maçta 7 gol atıldı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Cumhurbaşkanı adaylığında CHP ile iş birliği yapacak mı? Özgür Özel net konuştu
CHP ile iş birliği yapacak mı? Özgür Özel net konuştu
Kaydet
Fenerbahçe - Roma maçı öncesi karaborsa operasyonu! 5 kişi gözaltında
Fenerbahçe - Roma maçı öncesi karaborsa operasyonu
Kaydet
Hayatını kaybeden Norveç Kralı Harald için milyon dolarlık tören!
Norveç Kralı Harald için milyon dolarlık tören!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.