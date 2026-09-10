Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Ulaşımda yeşil dönüşüm hızlanıyor! Toplu taşımada elektrikli araç sayısı artacak

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Ulaşımda yeşil dönüşüm hızlanıyor! Toplu taşımada elektrikli araç sayısı artacak

Türkiye, yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda ulaşımda elektrikli araç kullanımını artırıyor. Ağır ticari araçların elektrikliye dönüşümünü hızlandıracak yüksek kapasiteli şarj istasyonları için ulusal plan hazırlanırken, elektrikli tırların uzun mesafeli taşımacılıkta kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Türkiye yeşil dönüşüme ilişkin adımlarını sıklaştırdı. Bunun için Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve akıllı ulaşım altyapısının geliştirilmesine çalışılıyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Elektrik depolama kapasitesi büyütülecek
EKONOMİ

Elektrik depolama kapasitesi büyütülecek

Bunun en önemli ayaklarından biri, toplu taşıma ve yük taşımacılığında elektrik kullanımının artırılması. Bu paralelde üretimin fabrikadan halka taşınmasında sıfır emisyon hedeflenirken, ağır ticari araçların elektrikliye dönüşümünü desteklemek üzere yüksek kapasiteli şarj istasyonları için ulusal plan devreye alınıyor.

2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülen bu yol haritasıyla birlikte, elektrikli tır ve diğer ağır ticari araçların uzun mesafeli taşımacılıkta kullanımı desteklenerek akıllı ulaşım altyapısı geliştirilecek. Ağır ticari araçlara yönelik bu özel planın yanı sıra, elektrikli araç kullanımını kolaylaştıracak genel şarj ağı da ülke çapında büyütülecek.

ÖNERİLEN HABERLER
Madencilik ekipmanları yerlileşecek
EKONOMİ

Madencilik ekipmanları yerlileşecek

Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Stratejisi ve Eylem Planı da yeni dönemde tamamlanarak uygulamaya alınacak. Stratejiyle elektrikli ulaşım, akıllı ulaşım sistemleri, emisyon azaltımı ve sürdürülebilirlik politikaları birlikte yürütülecek.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ANKARA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
ANKARA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
BİR DAVA NASIL SİYASİLEŞİR?
BİR DAVA NASIL SİYASİLEŞİR?
Sarıldıkları argümanların altı boş!
FATURA VATANDAŞA KESİLİYOR
FATURA VATANDAŞA KESİLİYOR
Esnaf komisyondan, tüketici fark ödemekten bıktı!
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı
"ALEYHİMİZE ÇALIŞTI!"
Okan Buruk maç sonu topa tuttu
ORTAK ADAY OLMAK İSTEDİĞİ AÇIK
ORTAK ADAY OLMAK İSTEDİĞİ AÇIK
İmamoğlu out... Yavaş'la olur mu?
LİZBON'DA HÜSRANA UĞRADIK
LİZBON'DA HÜSRANA UĞRADIK
Galatasaray ikinci yarıda tutunamadı
OKULUN GÜNDEMİ KANTİNLER
OKULUN GÜNDEMİ KANTİNLER
Renk geldi, logo gelecek yıla kaldı
HELE BİR CEZA ÇIKSIN!
HELE BİR CEZA ÇIKSIN!
Beşiktaş, Vlahovic için gardını alıyor
ULAŞIMDA YEŞİL DÖNÜŞÜM HIZLANIYOR!
ULAŞIMDA YEŞİL DÖNÜŞÜM HIZLANIYOR!
Toplu taşımada elektrikli araç sayısı artacak
"TUĞYAN ROL YAPIYORDU"
itirafçı Sultan Nur Ulu konuştu
PSG RAKİBİNE ACIMADI
PSG RAKİBİNE ACIMADI
Fransa'daki maçta 7 gol atıldı
İZMİR'DE REHİNE KRİZİ!
İZMİR'DE REHİNE KRİZİ!
Banka soyguncusu, özel harekatı görünce teslim oldu
2 DNA BİRBİRİYLE EŞLEŞTİ
2 DNA BİRBİRİYLE EŞLEŞTİ
26 yıl sonra sır perdesi aralanıyor!
VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ
VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ
Çözümü 15 katlı binanın çatısında aradılar!
İKİNCİ EL ARABA FİYATI!
İKİNCİ EL ARABA FİYATI!
Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u Duo tanıtıldı
GÖZLER 3 KASIM'DA
GÖZLER 3 KASIM'DA
Trump’ın İran savaşı için hesabı ortaya çıktı
İŞTE CEMİL KOÇ’UN CEZASI
İŞTE CEMİL KOÇ’UN CEZASI
Ayşe Tokyaz cinayetinde karar çıktı
15 YIL SONRA FETH-İ KABİR
15 YIL SONRA FETH-İ KABİR
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü mercek altında
"BEŞİKTAŞ’I ŞAMPİYONLUĞA TAŞIR"
Süper Lig’in eski yıldızından övgü dolu sözler
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Esnaf komisyondan, tüketici fark ödemekten bıktı! POS’un faturası da vatandaşa kesiliyor
Esnaf komisyondan, tüketici fark ödemekten bıktı!
Kaydet
Türkiye Sigorta, sağlık hizmetini erişilebilir hâle getirdi! Emekliye can simidi
Türkiye Sigorta, sağlık hizmetini erişilebilir hâle getirdi! Emekliye can simidi
Kaydet
OECD’den Türkiye’nin PISA başarısına övgü: 'Dünya dikkatle incelemeli'
OECD’den Türkiye’nin PISA başarısına övgü
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.