Ulaşımda yeşil dönüşüm hızlanıyor! Toplu taşımada elektrikli araç sayısı artacak

Türkiye, yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda ulaşımda elektrikli araç kullanımını artırıyor. Ağır ticari araçların elektrikliye dönüşümünü hızlandıracak yüksek kapasiteli şarj istasyonları için ulusal plan hazırlanırken, elektrikli tırların uzun mesafeli taşımacılıkta kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Türkiye yeşil dönüşüme ilişkin adımlarını sıklaştırdı. Bunun için Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve akıllı ulaşım altyapısının geliştirilmesine çalışılıyor.

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Bunun en önemli ayaklarından biri, toplu taşıma ve yük taşımacılığında elektrik kullanımının artırılması. Bu paralelde üretimin fabrikadan halka taşınmasında sıfır emisyon hedeflenirken, ağır ticari araçların elektrikliye dönüşümünü desteklemek üzere yüksek kapasiteli şarj istasyonları için ulusal plan devreye alınıyor.

2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülen bu yol haritasıyla birlikte, elektrikli tır ve diğer ağır ticari araçların uzun mesafeli taşımacılıkta kullanımı desteklenerek akıllı ulaşım altyapısı geliştirilecek. Ağır ticari araçlara yönelik bu özel planın yanı sıra, elektrikli araç kullanımını kolaylaştıracak genel şarj ağı da ülke çapında büyütülecek.

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Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Stratejisi ve Eylem Planı da yeni dönemde tamamlanarak uygulamaya alınacak. Stratejiyle elektrikli ulaşım, akıllı ulaşım sistemleri, emisyon azaltımı ve sürdürülebilirlik politikaları birlikte yürütülecek.

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