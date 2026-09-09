Balıkesir'de korkutan deprem! AFAD verileri duyurdu

Son dakika deprem haberi Balıkesir'den geldi. AFAD, Sındırgı merkezli sarsıntıya ilişkin verileri paylaştı.

Sismik hareketliliğin sürdüğü Balıkesir'de korkutan bir deprem daha meydana geldi. AFAD, Sındırgı merkezli depreme ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

SINDIRGI'DA DEPREM OLDU

AFAD, saat 19.39'da meydana gelen Sındırgı merkezli depremin büyüklüğünü 3,5 olarak duyurdu. Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kuvvetli hissedildi. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.





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